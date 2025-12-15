El aparatoso accidente de Carlota Corredera (51) que la ha obligado a abandonar el plató: "¡Me duele el tobillo!"

¿Sobrevuela una maldición en No somos nadie? María Patiño vio arder el pisito en sus sueños. Discute con Kiko Matamoros y este abandona el programa. Y hoy Carlota Corredera se cae en directo. Corren tiempos aciagos para el universo Sálvame.

La incombustible Carlotiña se encontraba recreando una escena sobre la genuflexión de Laurence Debray, biógrafa de Juan Carlos I, a la infanta Elena. Corredera, entregada al contenido, se ha dirigido a María Patiño corriendo y ha sucedido la tragedia. Por lo menos, ha ocurrido entre risas.

María Patiño se preocupaba por el estado de la colaboradora y esta ha confesado: “No me he hecho daño”. A pesar del buen humor de la gallega, parece que la caída sí ha tenido consecuencias.

Enseguida, Carlota Corredera ha dicho que sí se ha hecho un poco de daño. “¿Llamamos a una ambulancia?”, ha preguntado David Valldeperas entre la sorna y la preocupación.

Corredera se partía de risa (y casi la tibia) mientras el resto de colaboradores han mostrado su preocupación por ella. “No sobra mucha gente”, ha ironizado María Patiño tras la marcha de Matamoros.

A nadie puede extrañar que la situación se haya convertido en una idea en la cabeza de Arnau Martínez, subdirector del programa y colaborador. “¿Te acompañamos en directo al médico? ¿Vamos en directo a por hielo?”, ha propuesto el catalán. “¡Me duele el tobillo!”, se quejaba Corredera.

María Patiño tampoco ha olvidado episodios similares ocurridos en plató: “Es que me acuerdo de Belén Esteban”, ha dicho en referencia a la grave caída que sufrió la de San Blas en Sálvame.

Carlota Corredera, en muletas, tras su caída en 'No somos nadie' Canal Quickie

“Puede venir un médico y ponerme una venda. No me gustaría dejar de currar si es que puedo seguir currando”, ha compartido la gallega.

Después de un poco de orina, una llamada a su madre y un faldón con un poco de mala idea (“La madre de Carlota echa la bronca a su hija por haber contado en directo que se ha meado”), Corredera ha ido al médico.

También en directo, las propuestas de Martínez se han hecho realidad. El equipo ha conectado con Carlota Corredera para conocer su diagnóstico.

“Tengo un esguince, me han hecho un par de placas y no tengo roto nada. Me han puesto una tobillera y me han dicho que me ponga hielo. El jueves estaré ahí para dar guerra”, ha explicado la periodista.