Ruth Lorenzo, sobre la retirada de España en Eurovisión: "El festival ya no defiende los derechos humanos"

Ruth Lorenzo en la alfombra roja de la 31ª edición de los Premios Forqué en IFEMA, Madrid. Alberto Ortega Europa Press

La histórica decisión de la retirada de España del Festival de Eurovisión por parte de RTVE sigue resonando en la opinión pública. No hay ya casi famoso que no haya opinado sobre ello. Entre las últimas personas que han compartido sus impresiones está Ruth Lorenzo.

La cantante murciana es un referente para el mundo eurovisivo, dado que representó a España en el año 2014 con Dancing in the Rain. La ganadora de la cuarta edición de Tu cara me suena lograba para el país ibérico el décimo puesto, consiguiendo así entrar en el top 10 e igualando la posición de Pastora Soler dos años antes.

De hecho, la posición de Lorenzo fue la más alta de España hasta 2022, con la llegada de Chanel y su SloMo. De ahí, que su opinión sobre asuntos del concurso musical sea muy tenida en cuenta.

La murciana se ha sumado a las voces contrarias a la presencia de Israel en el certamen, a pesar de haber un alto el fuego y el inicio de un proceso de paz. “Lo veo bien. Al final, creo que lo que defiende el Festival de la Canción es el arte, los derechos humanos y la hermandad por encima de todo”, opinaba en una entrevista para Europa Press.

“Estamos viendo que no se está cumpliendo”, añadía desde la alfombra roja de la 31ª edición de los Premios Forqué.

En la misma conversación, Ruth Lorenzo agradecía ese momento en el que fue elegida para representar a España en el Festival de la Canción. “Para mí, ha sido lo mejor que me ha pasado en mi carrera. Me abrió las puertas de mi país”, reconocía.

“Me dio la oportunidad de que hoy [noche del sábado 13 de diciembre] poder estar aquí, abriendo la gala de los Forqué”, expresaba. La murciana, precisamente, abría la gala con una versión de Ojos verdes, del Maestro Quiroga.

Otra vez eurovisiva que ha apoyado la decisión de José Pablo López ha sido Chanel Terrero, también presente en la gala.

“Siempre voy a apoyar a mi delegación, a la de mi país. Eso es lo que tengo que decir”, declaraba brevemente en la alfombra roja.

España es uno de los cinco países díscolos que ha surgido tras la Asamblea General de la UER, celebrada el 4 y el 5 de diciembre en Ginebra.

Tras rechazarse la votación sobre la presencia de Israel en el certamen, solamente se votó sobre la modificación de reglas de cara a la próxima edición número 70, cuatro delegaciones optaron por la partida: España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia.

Seis días después, se sumó Islandia, formando cinco países que han optado por el boicot. Por el contrario, Bélgica, Polonia y Armenia, cuyas cadenas de televisión dudaron sobre su presencia, confirmaron que se mantendrán en el concurso.