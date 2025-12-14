Loquillo (65), cantante: “No soy anticatalanista. Llevo tatuado el escudo de Barcelona”

Por méritos propios, Loquillo es uno de los grandes iconos del pop-rock español. Barcelonés de nacimiento, el artista es uno de los rostros catalanes más críticos con el independentismo y de cómo ha gestionado los diferentes ayuntamientos de su comunidad autónoma.

Actualmente, vive entre San Sebastián y la localidad alavesa de Laguardia. Su esposa, la cineasta Susana Koska, es vasca y el artista ha querido abrazar más los lazos familiares de su pareja.

No obstante, Loquillo siempre ha tenido mucho orgullo de sus raíces. Así lo ha expuesto en su visita a Col·lapse, el programa que presenta Jordi González en TV3. “No soy anticatalanista, llevo tatuado el escudo de Barcelona”, declaraba al presentador mientras mostraba su brazo.

“Estoy por todo el mundo, pero en todas partes soy el artista catalán”, agregaba el cantante, mostrándose orgulloso de sus orígenes.

La presencia de Loquillo en TV3 ha provocado mucha expectación. El barcelonés no pisaba los platós del canal autonómico de manera relevante desde hacía 13 años. Un hecho que se ha asociado a su imagen “anticatalana”, aunque el cantante haya sólo señalado su oposición al independentismo.

Loquillo (José María Sanz Beltrán) va néixer al barri del Clot.



🗣️ @Loquillo: “No soc anticatalanista, porto tatuat l’escut de Barcelona. Estic per tot el món, però a tot arreu soc l’artista català.”#Col·lapse3Cat

📲 https://t.co/ofvMWW5cP8 pic.twitter.com/CQR0KxgrnB — 3Cat (@som3cat) December 13, 2025

Criado en el barrio del Clot, su larga ausencia en TV3 fue recordada por Jordi González. El presentador le preguntaba por los motivos que le han llevado a no querer acudir a la televisión autonómica.

Loquillo respondió que no se negaba a visitar TV3, pero sí ciertos formatos de la cadena que sólo buscaban “buenos titulares” para el día siguiente. Por supuesto, el artista le recordó a González que él tampoco era un habitual del canal hasta antes de su puesto como presentador de Col·lapse.

Por supuesto, la presencia de Loquillo en el talk show sirvió para hacer un repaso a su biografía, desde sus orígenes en el barrio del Clot a su consolidación como gran figura del rock español.

El formato también mostró cómo la centralización de las discográficas le llevó a Loquillo a pasar largas estancias en Madrid desde los años 80. “Me fui a Madrid porque las discográficas desaparecieron de Barcelona. Era la única manera”, argumentaba.

Loquillo mostrando su tatuaje con el escudo de la ciudad de Barcelona. FORTA

Aunque Loquillo tiene lazos tanto con su Barcelona natal como con Madrid, optó por mudarse al País Vasco a mediados de los 2000. Sobre la capital española, más de una vez ha dicho que es la ciudad que “le recoge” cuando ha pasado por malos momentos.

Por supuesto, Loquillo aprovechó para hablar de su nuevo disco, Corazones legendarios, así como de su concierto en el Sant Jordi Club, previsto para el 27 de diciembre a las 21:00 horas.