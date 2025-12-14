Juan del Val, sobre el 'Me Too' en el PSOE tras el caso Salazar: "¿Qué significa que Sánchez haya asumido los errores?"

Los escándalos relacionados con el acoso sexual, que comenzaron con el asunto de Paco Salazar, han desbordado al PSOE. Pedro Sánchez está intentando contener la crisis, señalando que reconoce “el error en primera persona”. Sin embargo, las voces críticas siguen creciendo. Una de las últimas, la de Juan del Val.

El ganador del Premio Planeta 2025 ha cuestionado la manera en la que está gestionando el partido socialista la situación.

Perteneciente al núcleo duro de Pedro Sánchez, en Ferraz se ha calificado su conducta como “falta muy grave” y contraria al código ético del partido, bloqueando su militancia. Sin embargo, el PSOE se ha resistido a llevar el asunto a la Fiscalía. Además de haber tardado cinco meses en actuar.

Junto al caso Salazar, han surgido más denuncias de presunto acoso sexual. Entre los acusados públicamente están nombres como los de Antonio Navarro, José Tomé, Javier Izquierdo, Francisco Luis Fernández o Toni González.

“El otro día, Pedro Sánchez decía dos cosas. Una era que el machismo es un mal endémico de la sociedad. En esto podemos estar de acuerdo, aunque también creo que machismo no es lo mismo que acosar”, comenzaba comentando en su intervención.

Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Pero lo que aquí parece que ha sucedido es un encubrimiento de un acoso. Por la proximidad de Paco Salazar al presidente del Gobierno. Hay hechos que están claros. Después de que los hechos se denuncian, pasan cinco meses sin que se mueva un dedo”, proseguía.

“Sólo cuando sale en la prensa es cuando se empiezan a movilizar. En este tiempo, parece que a Paco Salazar se le ha querido buscar una ubicación. Él iba a ser el sustituto de Santos Cerdán”, continuaba.

“Parece chiste, pero no lo es. De Ábalos a Cerdán y de este iba a ser a Salazar. Todo esto al lado del Presidente. Ahora dice: ‘yo asumo esto en primera persona’. ¿Alguien me puede decir exactamente qué significa esto?”, cuestionaba.

“Aparte de un brindis al sol monumental, ¿qué quiere decir? Creo que en algo tan grave, no lo digo por el acoso (que también lo es), sino el encubrimiento de ello. ¿Qué significa que asume el error en primera persona? Si alguien me lo puede explicar, se lo agradecería”, concluía.

Andrea Levy y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

Tras sus palabras, intervenía Andrea Levy. La concejal del distrito de Retiro de Madrid recordaba que esta noticia fue publicada primero en El diario.es y recordó cómo si hubiera sido publicada en un medio diferente, el Gobierno hubiera podido negar los hechos.

“En primer lugar, suerte que todas estas informaciones las ha desvelado El diario.es y no la ‘fachosfera’. Si no, lo seguirían negando, como han hecho con todas las informaciones de los medios sobre Ábalos, Koldo y Cerdán y que se ha visto que eran ciertas”, añadía.