Alba Carrillo (39), sobre su futuro profesional: "Estoy pensando en hacer un máster de política. Es muy interesante"

Alba Carrillo, por fin, ha logrado su ansiada portada para la revista Lecturas. La modelo ha hablado de su presente, así como de su pasado y de sus proyectos de futuro. Comentando la entrevista, reveló en D Corazón su interés por la política.

Tras quejarse en verano de la portada de Terelu Campos en bikini, la modelo ha logrado tener su propia primera página en la misma revista. La ex de Feliciano López ha ajustado cuentas con el pasado, mientras disfruta de su presente.

“Esta es mi mejor versión, estoy muy feliz en mí, me siento muy poderosa y disfrutona”, ha declarado en la entrevista. Eso sí, declaró sentirse “herida” por el titular, al hacer referencia a su paso por una clínica psiquiátrica.

“Me tomaron por loca, pero estaba rota”, ha declarado a la revista dirigida por Luis Pliego. Ahora bien, la maniquí ha querido agradecer su labor en D Corazón.

“Esta cadena y este programa en concreto me han cambiado la vida. Me siento muy afortunada”, confesaba a Javier de Hoyos y Anne Igartiburu.

Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

Aprovechando que, en Lecturas, compartía su perspectiva de futuro, la colaboradora revelaba su deseo de explorar otras facetas profesionales suyas.

Carrillo revelaba que le gustaría poder entrar en las tertulias políticas de TVE. La ex de Thibaut Courtois ha demostrado adaptarse al estilo de la Corporación pública. Con lo cual, su nombre podría encajar en formatos como Malas lenguas o Directo al grano.

“Estoy pensando en hacer un máster de política porque creo que es algo muy interesante y me apetece hablar de otras cosas”, reconocía a los presentadores y al resto de tertulianas.

La modelo, quien en más de una ocasión ha querido mostrar su compromiso con causas sociales, así como con políticas de izquierda. Por ello, quiere dar un paso y adentrarse en un terreno que, de momento, ha sido inédito para ella en televisión.

Anne Igartiburu y Alba Carrillo en 'D Corazón'. RTVE

“No sé si entraría en un partido político, pero sí que me gustaría poder hablar de política, poder expresarme y ayudar en lo que pueda porque me dan mucho miedo algunas cosas”, confesaba.

La modelo está viviendo un buen momento profesional, es una de las participantes del reality de aventuras Hasta el fin del mundo. Carrillo ha hecho tándem con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

El programa presentado por Paula Vázquez ha sido líder de audiencias en sus primeras cuatro entregas y está siendo uno de los triunfos de TVE en el prime time.