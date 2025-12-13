Así llega España a Eurovisión Junior: con Gonzalo Pinillos como favorito y en un clima de tensión entre la UER y RTVE

Ha llegado el día. Este sábado, 13 de diciembre, a la 17:00 horas, La 1 retransmite Eurovisión Junior 2025. Gonzalo Pinillos representará a España sobre el escenario del Pabellón de Gimnasia de Tiflis, en Georgia.

España parte como una de las grandes favoritas para ganar el festival 'mini', que se celebra en el país de Europa del Este tras la victoria en 2024 de Andria Putkaradze, con la canción To My Mom.

El abanderado español defenderá Érase una vez (Once upon a time) y actuará en 14ª posición, entre Portugal y la anfitriona Georgia.

El madrileño coge el testigo de Chloe DelaRosa, que puso en pie la Caja Mágica de Madrid el año pasado al ritmo de Como la Lola.

Participarán un total de 18 países: Malta, Azerbaiyán, Croacia, San Marino, Armenia, Ucrania, Irlanda, Países Bajos, Polonia, Macedonia del Norte, Montenegro, Italia, Portugal, España, Georgia, Chipre, Francia y Albania.

¿Quién es Gonzalo Pinillos?

Gonzalo Pinillos nació en Madrid hace 14 años. Con formación desde los seis años en piano y lenguaje musical, su camino en el teatro musical arrancó en 2020, ampliando su experiencia en canto, interpretación y baile.

El joven se ha puesto en la piel de Pierre Morhange, protagonista del musical Los chicos del coro. También ha formado parte del elenco de School of Rock y acaba de estrenarse en el teatro La Latina con Oliver Twist.

Gonzalo fue seleccionado por RTVE después de recibir 270 candidaturas y realizar un casting presencial con 12 niños y niñas con edades comprendidas entre los 9 y los 14 años. El jurado estuvo compuesto por César Vallejo, María Eizaguirre, Sergio Calderón, Ana María Bordas, Miriam García Corrales y Verónica Ferreiro.

Así han ido los ensayos

La delegación de España en Eurovisión aterrizó en Tiflis días antes de la cita, con suficiente antelación para pulir cada detalle de la actuación de Gonzalo Pinillos.

La puesta en escena se articula en tres actos: un inicio íntimo de el artista al piano justo antes de ponerse a leer, una transición hacia la energía compartida con sus bailarines al sumergirse juntos en la lectura, y un final que refleja la magia de los libros, la fantasía y el teatro musical.

El vestuario, diseñado por Raúl Amor, apuesta por una estética sencilla, pero simbólica, cargada de guiños literarios. Gonzalo luce una cazadora con referencias a clásicos de la literatura, y colores y elementos que evocan aventuras, mapas y mundos imaginarios.

Compuesta por Luis Ramiro, Alejandro Martínez, David Parejo y el propio Gonzalo, Érase una vez (Once upon a time) es una canción épica que refleja el universo de la imaginación de Pinillos.

El adolescente transmite un mensaje universal, "everything is possible", "todo es posible" en castellano, una frase que se remite durante toda la canción.

Cómo votar a España

A diferencia de la versión adulta del festival, en Eurovisión Junior, los espectadores pueden votar por su propio país.

Este viernes, se celebró el Jury Show, donde los niños actúan para los jurados profesionales de cada estado. Estos emitirán sus puntuaciones, que tienen un 50% de peso sobre el total.

Desde las 21:00 horas del viernes, está abierta la votación del público, que supone el otro 50%. Puede realizarse de manera gratuita a través de www.jesc.tv, tras reproducir un vídeo resumen de las 18 candidaturas.

Buen sabor de boca en 2024

El año pasado, España organizó por primera vez Eurovisión Junior. En 2023, pese a ganar, Francia rechazó ser la anfitriona del siguiente festival, por lo que la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) pidió a RTVE hacerse cargo.

Chloe DelaRosa en la final del Festival de Eurovisión Junior 2024. Corinne Cumming UER

El 16 de noviembre de 2024 la Caja Mágica de Madrid albergó el certamen 'mini'. BLUPER estuvo allí y comprobó de primera mano que la pública estaría plenamente capacitada para levantar Eurovisión. En caso de que España regrese y gane en algún momento.

Un contexto tenso

Porque las relaciones entre la UER y la Corporación no pasan por su mejor momento. Hace una semana, RTVE anunciaba su retirada del Festival de Eurovisión tras confirmarse la participación de Israel en la siguiente edición.

RTVE cumplió el aviso que lanzó en septiembre por el contexto de "genocidio en Gaza" y un "incumplimiento sistemático" de las normas de la propia UER por parte del estado israelí. El Benidorm Fest sigue adelante como festival propio, desligado del certamen europeo.

Historial de triunfos

Con las esperanzas puestas en Gonzalo Pinillos, España buscará este sábado su segunda victoria en Eurovisión Junior. De la primera hace ya 21 años, aquella que RTVE se llevó gracias a María Isabel y su Antes muerta que sencilla.

Es un hecho que el Junior se nos da bien. Antes del sexto puesto de Chloe DelaRosa en 2024, Sandra Valero rozó la victoria en 2023 con Loviu, obteniendo la plata. Fueron segundos también Sergio (2003) y Antonio José (2005).