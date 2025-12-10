La tensa discusión tras ‘El diario de Jorge’ entre madre e hija de 60 y 20 años: “Si no voy por casa no veo un duro"

El tenso momento entre Lourdes (izq.) y Lucía (der.) en 'El diario de Jorge' Mediaset

Este martes, Lucía (20) y su madre, Lourdes (60), fueron invitadas a El diario de Jorge. Mientras Lucía explicaba que su madre era una desconocida para ella y que sentía su apoyo, Lourdes escuchaba todo a escondidas en una sala.

Este miércoles, el programa de Telecinco emitía las imágenes ocurridas después del espacio y mostraba una tensa conversación entre ambas, marcada por los reproches.

Lucía definía en el anterior programa la relación con su madre como “difícil y complicada”. “Nunca hemos tenido una relación madre e hija. No he tenido nunca la confianza de contarle mis problemas”, explicaba mientras Lourdes la oía.

La joven también opinaba que su madre era “peculiar” y que “es complicado sacarle sus pensamientos”. Además, destacaba “las diferencias de trato” entre su hermano y ella.

Si no era suficiente, Lucía mencionaba que en su suegra había encontrado no solo una “aliada”, sino una “madre”.

Una vez entró en plató, la joven quiso calmar los ánimos: “No es que no te quiera, no te tengo asco. Te quiero, pero la convivencia contigo se me hace muy dura”, reprochaba la joven a Lourdes.

Lourdes, eso sí, quiso dejar claro a su hija que solo se dirigía a sus padres “para pedir dinero”.

Unas duras palabras que llevaron a un duelo de echarse cosas en cara fuera de plató entre madre e hija.

“¿Es mentira lo que he dicho?”, ha comenzado Lucía a decir en una sala aparte una vez había terminado El diario de Jorge. “No te obligo a que vengas a casa”, ha continuado su madre.

Las palabras de Lourdes desde luego han despertado una dura reacción en la joven: “Ya, si no voy, no veo un puto duro. No me chupo el dedo”, ha espetado Lucía.

“Asume las consecuencias de lo que haces. Te vas y quieres que te estemos pagando 50, 100 euros y no eres capaz de escribir: ‘Papá, ¿qué tal?’”.

La conversación subía de tono entre dedos que señalaban y aspavientos. “He tenido el valor de pedirte perdón por algo. Tú no has tenido el valor de pedir perdón por nada”, ha dicho Lucía a Lourdes.

Le confiesa a su madre que ha encontrado en su suegra la figura materna que nunca tuvo: “Ella me escucha, contigo nunca pude” #ElDiarioDeJorge9D https://t.co/Ah7hfd0O9S — El diario de Jorge (@diariodejorgetv) December 9, 2025

Cuando la joven le ha mencionado a su madre que no escuchaba nada de lo que decía ella, Lourdes no ha dudado en lanzar una recriminación a su hija: “No dices nada de lo que tú no quieres oír”. Es decir, que su hija, según ella, solo decía las cosas que más le convenían.

La tensión era máxima, las lágrimas caían de los ojos de Lucía y sus posturas estaban, a cada momento, más separadas.

“Tu hija no va a hacer nada más, no me llamas para preguntarme cómo estoy”, ha criticado Lucía a su madre. “Te podría haber dejado muy mal y no salir en plató y decir que estas cosas no las hablo en televisión”, ha replicado Lourdes.

Una vez ha terminado el vídeo de las imágenes fuera de plató, Jorge Javier Vázquez ha confesado algo de lo más irónico: “Me han dado ganas de tener hijos”.