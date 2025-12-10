Movistar Plus+ da luz verde a la segunda temporada de 'Las Berrocal': así serán los nuevos episodios del docureality

Vuelven 'las Kardashians españolas' a Movistar Plus+. Vicky Martín Berrocal, Rocío Martín Berrocal, Victoria Martín Serrano y Alba Díaz Martín seguirán descubriéndose a sí mismas en los nuevos episodios de Las Berrocal.

El docureality que produce The Pool regresará a la plataforma de Telefónica en 2026. La nueva temporada constará de seis episodios.

Tras una primera tanda de descubrimientos, búsquedas personales, confidencias y viajes, Vicky, Rocío, Victoria y Alba llegan con nuevos desafíos. Eso sí, manteniendo toda su esencia y su pasión por la vida.

Mientras Vicky se enfrenta a grandes cambios en su vida, Alba da el paso de comprar su propia casa para independizarse y seguir construyendo su proyecto personal y profesional.

Por su parte, Rocío se adentra en una nueva etapa donde la visibilidad pública y los retos profesionales conviven con un desafío más íntimo: hacer frente a sus propios miedos. Mientras tanto, Victoria continúa con sus ganas de vivir y cuidar de las mujeres de su vida.

Este es el punto de partida de una segunda temporada en la que las cuatro mujeres hablan sin filtro de temas como el amor, el sexo, la salud mental o de la tiranía de tener que lucir siempre perfectas

Las Berrocal. Movistar Plus+

En definitiva, las Berrocal vuelven en estado puro. Con su inconfundible glamour y su día a día, su fortaleza y también su parte más vulnerable, mostrando a los suscriptores de Movistar Plus+ toda su verdad.

En declaraciones al grupo ubicado en Tres Cantos, respecto a la continuación del proyecto, Vicky Martín Berrocal señala: "No nos callamos nada y la vida es esa. Vais a meteros en esta familia, en estas mujeres intensas".

"Aprendí, crecí y vuelvo con ganas", reconoce su hija Alba sobre la primera temporada. "Somos verdaderas. Vamos a enseñar la vida, disfrutar con ustedes de todo lo que hagamos", explica Victoria Martín Serrano.

Rocío Martín Berrocal destaca: "El docureality es una oportunidad para mí. Para soltar miedos, mostrarme tal cual soy y enfrentar mis inseguridades".

"No somos ejemplo de nada"

En declaraciones a BLUPER, durante la presentación de la primera temporada de Las Berrocal, Vicky Martín Berrocal aseguró: "Siempre defiendo que somos verdad y que no tenemos filtro. No somos ejemplo de nada, pero esta es nuestra vida y así somos".

"Hace diez años, una amiga mía que sabe mucho de este mundo, me dijo que teníamos la obligación de hacerlo. Me pareció una locura, pero la vida nos ha llevado aquí porque todo pasa por algo", expuso la que fue colaboradora de Tardear.