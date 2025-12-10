Las lágrimas de Sonsoles Ónega con Carmen y Begoña, de 73 años: “Un día le pregunté si se quería casar conmigo”

Sonsoles Ónega se emociona en 'Y ahora Sonsoles' con la historia de Carmen y Begoña Atresmedia

“La imagen del amor, las de unas manos entrelazadas”, ha comenzado explicando Sonsoles Ónega en su espacio. Y ha preguntado a Carmen y Begoña, de 73 años, sobre su historia de amor surgida en una residencia.

“La alianza me la regaló ella a los dos años de conocernos. Yo llevaba en la residencia seis”, ha dicho Carmen en el plató de Y ahora Sonsoles. Ambas llevan casadas desde el 21 de noviembre y se conocieron en Lardero, en La Rioja.

Carmen es quien ha narrado esta historia de amor. Aunque Begoña puede oír con el audífono y lee los labios, no puede hablar, ya que es sordomuda. De hecho, Carmen aprendió el lenguaje de signos para poder comunicarse con su ahora esposa.

“Un día, al bajar a desayunar vi a Begoña. También, cuando salía a fumar la veía. Pero lo he dejado porque no le gusta”, ha contado Carmen. En ese momento ya se veía a Sonsoles Ónega embelesada con la historia.

“Un día el conserje me avisó y me dijo que había alguien que quería hablar conmigo. Era Begoña. Desde ese momento no nos separamos. Nos empezaron a llamar ‘la parejita’”, ha compartido Carmen.

Poco a poco, empezó a surgir el amor entre ellas. “Begoña venía a mi habitación y se sentaba en el suelo para charlar conmigo. Me preguntaron si quería compartir habitación con ella y accedí, aunque en su día luché por tener un espacio individual”, ha confesado.

Un duro suceso contribuyó a que eclosionara el amor. “Me contagié de Covid y no podía andar. Begoña venía para ayudarme y nos fuimos enamorando cada vez más”, ha revelado.

Debido a esa circunstancia le otorgaron el grado 2 de discapacidad, hecho incompatible para continuar en la residencia.

Pero Begoña le pidió que no la abandonara: “‘Tú y yo eternas’, me dijo”, ha compartido Carmen. Ese eternas se ha convertido en un lema para ellas, porque es algo que Begoña le dice a Carmen constantemente.

Begoña y Carmen comparten un beso. Atresmedia

Ambas mujeres buscaron una nueva residencia con una habitación para las dos. Y ocurrió lo inevitable en una historia de amor.

“Un día después de desayunar bajamos al jardín y le dije: ‘Begoña, ¿te quieres casar conmigo?’ y me dijo: ‘Sí, te quiero. Eternas’”, ha dicho Carmen.

Aunque lo que ha desatado las lágrimas de Ónega han sido los pequeños momentos cotidianos de las dos mujeres.

“Cuando se queda dormida en mi hombro le quito el audífono con cuidado, le pongo la cabeza en la almohada. Al día siguiente la dejo que duerma un poco más que yo”, ha narrado Carmen con ternura.

“¿Ustedes se esperaban esto a los 73 años?”, ha preguntado la presentadora con la voz quebrada. No se lo esperaban, aunque Begoña ha confesado que algo se veía venir.

Sonsoles Ónega le ha definido a las mujeres casi al finalizar lo que opina de su relación. “Me ha parecido una historia extraordinaria de amor, ternura y compañía”.