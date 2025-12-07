Juan del Val, sobre la retirada de España de Eurovisión por Israel: "¿Y por qué el Mundial de Fútbol o de Atletismo no?"

Sin duda, es una de las noticias que marca el fin de 2025: la retirada de España de Eurovisión 2026 por la presencia de Israel. Un hecho histórico, pues el país ibérico siempre había participado desde su debut en 1961. De ahí, que se haya comentado en todos los programas y magacines, como ha sucedido en La Roca con Juan del Val.

El formato presentado por Nuria Roca ha abordado este pasado sábado 6 de diciembre el tema. Tras mostrarse a favor de la decisión de RTVE por parte de Edu Galán, la presentadora planteaba la pregunta sobre si esta medida tenía sentido.

“¿Qué soluciona? Creo que hay un poco de hipocresía en la decisión. Lo que queremos es que se resuelva. Llevamos mes y medio de alto el fuego y los medios de comunicación no nos estamos haciendo eco de lo que ocurre en la franja de Gaza. ¿Esto soluciona nuestras conciencias más que lo que realmente importa?”, planteaba.

“En la introducción se decía que todo el mundo tiene una opinión sobre esto, yo no la tengo nada clara. Creo que hubo un momento en el que me parecía que las protestas en la Vuelta Ciclista a España eran necesarias y servían, como el momento en el que se anunció el boicot”, comenzaba el Premio Planeta 2025.

“Pero ahora hay un acuerdo de paz firmado. Entonces, no sé si es el momento o no para irse. No he visto un minuto de Eurovisión junto en toda mi vida. Me da un poco igual. Pero creo que si sirve como medida de presión, bien está, pero ya no sé si vale la pena”, proseguía.

“Ahora bien, ¿Eurovisión sí y el Mundial de Fútbol no? ¿Tampoco el de Atletismo? Israel no se ha clasificado para el Mundial, pero sí lo ha estado jugando y España también. ¿Hasta qué punto nos ponemos estupendos?”, cuestionaba.

Marta García Aller seguía la opinión del escritor. De hecho, la periodista recordaba que Eurovisión es un festival de cadenas de televisión.

Aunque la comunicadora no lo mencionaba, uno de los aspectos que ha servido de apoyo a la KAN, la radiotelevisión pública israelí, es que es un medio de comunicación crítico con el gobierno de Netanyahu. Es más, el primer ministro hebreo está buscando la manera de privatizarla.

“Recordemos que, en Eurovisión, no participa el gobierno de España, sino RTVE. Son las televisiones públicas las que van. En algunos países son más independientes que en otras”, intervenía García Aller.

“Aquí no podemos separar la decisión de RTVE de la campaña que abanderó este Gobierno para visibilizar los horrores que estaba habiendo en Gaza. Es verdad que fue de los primeros que alzó la voz y muchos le siguieron después”, opinaba.

“Si la decisión de que participase Israel en Eurovisión hubiera sido hace mes y medio, probablemente el resultado hubiera sido distinto. Es verdad que ya no está en las portadas de España ni internacionalmente”, añadía la colaboradora.

“Tengo mis dudas. Son símbolos que visibilizan la frustración de no poder parar el horror. Pero para que tengan fuerza, deben arrastrar a los demás. España ha fracasado en esto, sólo cuatro países se han retirado”, añadía.