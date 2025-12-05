Ana Rosa, alto y claro sobre la histórica retirada de España en Eurovisión: "Es llevar a un festival friki al terreno político"

Ana Rosa y Melody, la última representante de España en Eurovisión, en un montaje de BLUPER.

La histórica retirada de España en el Festival de Eurovisión tras confirmarse la participación de Israel ha sacudido a los medios de comunicación y, en especial, al sector de la música.

Los programas de televisión no han sido ajenos a la relevante decisión que ha tomado RTVE. Este viernes, Ana Rosa Quintana dio su opinión al respecto en el programa que conduce en Telecinco cada mañana.

La presentadora se ha mostrado muy crítica con la Corporación que dirige José Pablo López y por cómo la política ha acabado afectando a un festival en el que la música debe ser protagonista.

"A mí me da igual que España vaya o no vaya a Eurovisión", ha empezado diciendo Quintana al abordar el asunto.

"El resto de países, menos estos cuatro [España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia], están de acuerdo con la matanza de niños. ¿A todo el mundo se le olvida que Pedro Sánchez estuvo en la firma del tratado de paz? La paz es débil y se puede romper en cualquier momento. Pero, ¿hemos firmado la paz o no?".

"Esto es llevar a un festival friki, que es un festival friki de toda la vida de Dios, al terreno político. Siempre ha sido medianamente político, pero dentro de lo friki", ha dicho Ana Rosa, señalando que el festival debería preservar su esencia cultural y lúdica.

La comunicadora después ha lanzado un dardo directo al presidente de RTVE, José Pablo López, por argumentar que el certamen está dominado por intereses geopolíticos.

"Hay un cinismo impresionante"

"Ahora, vamos, levantarse una mañana y descubrir que hay movimientos políticos en los festivales de Eurovisión... Pues es que ha sido así toda la vida", ha expresado.

Bibiana Fernández, por el contrario, se ha posicionado a favor del adiós de España a Eurovisión por cuestiones éticas.

"Estoy personalmente satisfecha y contenta con la decisión que se ha tomado porque cuando Rusia invadió Ucrania, que son dos países con dos estados y dos ejércitos, se echó a Rusia y nadie dijo nada. Estuvimos todos de acuerdo", ha dicho.

Fernández criticaba el doble rasero de la UER después porque "Israel ha hecho lo mismo con Palestina, con la diferencia de que Palestina no tiene ejército".

Ana Rosa habla de la retirada de España en Eurovisión en 'El programa de AR'.

Ana Rosa volvía a intervenir después para criticar la falta de coherencia en la decisión de RTVE: "Si no lo mezclamos con el deporte, no lo mezclemos tampoco con la música".

"¿Quién va a estar a favor de lo que ha ocurrido en Gaza? Nadie. Yo lo único que recuerdo es que se ha firmado el alto el fuego y la paz. Tenemos relaciones diplomáticas con Israel. Aquí hay un cinismo impresionante: 'rompo en esto, pero no en lo otro".

La presentadora, por último, ha planteado que "según la decisión de RTVE, tampoco los deportistas españoles deberían participar en los Juegos Olímpicos".