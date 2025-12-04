La monumental 'pifia' por la que el público de 'El Hormiguero' perdió todos los televisores: "¿Dónde vive el Rey de España?"

Pablo Motos, sin palabras ante el fallo de un asistente a 'El Hormiguero'. Atresmedia Televisión

Como dice el refrán, las prisas no son buenas consejeras y uno de los asistentes a El Hormiguero de este miércoles lo comprobó de primera mano. Sucedió durante el juego en el que todo el público puede llevarse un televisor si contesta correctamente cuatro preguntas.

"Sé lo que estáis pensando. 'Yo me voy a callar y que los demás contesten, y así me llevo la tele", comentó Pablo Motos, ya que todo el aforo del programa de Antena 3 jugaría como si fuese un equipo.

Pues, bien, si pasaban más de 10 segundos y nadie levantaba la mano, perderían todos los televisores. "Y no os podéis enfadar", puntualizó Motos. "Hombre, si se enfadan, están en su derecho también. Déjales que se enfaden", bromeó Santiago Segura, invitado de este miércoles.

Explicadas las normas, Pablo preguntó al público si estaba preparado y avisó que había "que ser valiente" y arriesgar. La primera pregunta fue "¿en qué provincia se hace el turrón de Jijona?". Una señora contestó, correctamente, "Alicante".

Esa misma mujer fue la que levantó la mano para responder a la siguiente cuestión: "Esta es de pensar, y la sabéis todos. Si cantas la canción, sale la respuesta. ¿De qué material es el peine de la virgen en el villancico?". Otra asistente señaló que "de plata fina".

Nuestro público se queda a una pregunta de llevarse un televisor @nilait_es, gracias a @pccomponentes #LaNavidad2EH pic.twitter.com/QBUFsbG2X6 — El Hormiguero (@El_Hormiguero) December 3, 2025

"A lo mejor les regalamos todas las teles a ellas dos. Es que son las únicas que levantan la mano. Venga, vamos a animarnos", pidió el conductor del formato de 7yAcción.

Y tanto que animó un chico que, después de que un compañero respondiese que las escaleras de la película Rocky se encontraban en Filadelfia, llegó la gran 'pifia' de la noche. Sí, esa que provocó que los televisores se quedaran donde estaban.

"22:49 horas. Estáis a una pregunta de llevaros todos la tele", recordó Motos, para añadir tensión al momento, y agregó: "Es una pregunta que tiene su cosa. ¿En qué país vive el Rey de España? El país exacto".

Este chico, ni corto ni perezoso, levantó la mano rápidamente y dijo: "En Abu Dabi". El plató al completo estalló de asombro, y la cámara no tardó en enfocar a Pablo Motos y a Jorge Salvador llevándose las manos a la cabeza.

"El Rey de España vive en España", destacó el conductor de Atresmedia, que dejó claro que la pregunta no tenía ni trampa ni cartón. Probablemente, al hombre le traicionase el subconsciente, por la reciente publicación de las memorias del rey emérito.

La cara del chico lo decía todo, mientras hacía un gesto de disculpas con las manos. El público incluso llegó a pedir otra oportunidad, pero no había tiempo para más. Pablo Motos dio paso a la siguiente sección de programa, capitaneada por Marron.