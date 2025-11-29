Lydia Lozano se ausenta de nuevo en 'De viernes' y crece la preocupación sobre la salud de su marido: "Te esperamos"

Este pasado viernes 28 de noviembre, en De viernes, hubo una llamativa ausencia: la de Lydia Lozano. La periodista volvía a no sentarse en su puesto de colaboradora “por causas de fuerza mayor”. Un motivo que está relacionado con el ingreso hospitalario de su marido.

Era Bea Archidona quien comentaba al público la ausencia de la contertulia. “Como estáis viendo, hoy falta una pieza fundamental”, comentaba la presentadora, mostrando que sólo había cuatro tertulianos presentes: Ángela Portero, Antonio Rossi, José Antonio León y Terelu Campos.

Una vez más, Lozano ha tenido que aparcar su labor como panelista para hacerse cargo de su marido, Charly. La situación médica de su esposo sigue siendo muy delicada, dada la grave infección bacteriana que sufrió tras una operación en la espalda.

Archidona no dudaba en enviar un mensaje de apoyo a la periodista. “Lydia Lozano no puede estar esta noche con nosotros. Obviamente por causas de fuerza mayor ya que está muy pendiente de su marido. Lydia, te queremos y te esperamos en tu casa”, expresaba, provocando el aplauso de sus compañeros.

A diferencia de la anterior ocasión, la comunicadora no ha entrado en directo ni tampoco se han dado actualizaciones del estado de salud de Charly. De ahí, que haya surgido una mayor preocupación por su estado en redes sociales.

Lydia Lozano en 'De viernes'. Mediaset

A mediados de octubre fue cuando la periodista tuvo que ausentarse por primera vez, dado que operaban a su esposo. En esa ocasión, la comunicadora entró en directo desde las inmediaciones del hospital.

Tras dos semanas fuera, se reincorporó a inicios de noviembre, dada la mejoría de su marido. En ese regreso, Lozano revelaba que la salud de su esposo se había agravado por culpa de una bacteria.

“La bacteria se comió una válvula. Que de repente te digan que tienen que hacer una operación de corazón, pues la verdad que impresiona mucho”, confesaba entre lágrimas.

“Le quitaron la válvula, le limpiaron toda la parte del corazón y ahora le tienen que hacer todo el rato analíticas para saber si la bacteria se ha reproducido”, detallaba.

Lydia Lozano se ausenta hoy por causas de fuerza mayor. Le mandamos ánimo y esperamos verla muy pronto 💜



🪩 #DeViernes

🔵 https://t.co/fR6iCIEhVU pic.twitter.com/Ka1TiMRklc — Telecinco (@telecincoes) November 28, 2025

De hecho, en este tiempo, Lozano pasa mucho tiempo en el hospital, siempre al lado de su esposo. “Estoy allí todos los días”, revelaba en De viernes cuando regresó a inicios de noviembre.

“No duermo allí porque yo también tengo muchos problemas de espalda, pero tengo el teléfono encendido todo el rato por si tengo que salir corriendo en camisón. Mi casa está muy cerca del hospital”, compartía.