El reproche de Luz Casal a Broncano en 'La Revuelta': "Si un día me invita al programa le voy a sacar los colores"

“Es una leyenda, la queremos un montón, un aplauso para Luz Casal”. Así presentaba David Broncano a la intérprete de Piensa en mí en su programa, La Revuelta.

La ahora I marquesa de Luz y Paz entraba sonriente al escenario del teatro Príncipe Gran Vía. Saludó a Grison y a Ricardo Castella y se acercó al presentador. La cantante no traía un regalo agradable para Broncano. Más bien, un presente en forma de reproche que enseguida desvelaría.

Luz Casal saludó con dos besos al presentador. Después de los típicos golpes de bombo, miró a Broncano con cara de 'tengo que decirte algo'. Venía zasca para el conductor del show.

“¿La otra vez que viniste te recibí a bombo?”, le preguntó David Broncano a Luz Casal. “No”, contestó, y se quedó pensativa. El presentador que ya vislumbraba algo siguió indagando: “¿Cómo te recibí?”. Y ahí apareció la Luz de No me importa nada: “Casi bien”.

Las risas de los espectadores fueron cómplices con la artista. Y a Broncano ya se lo notaba tenso: “¿Casi bien? ¿Qué pasó? Te noto con un cierto resquemor”, continuaba Broncano.

La reacción que tuvo Luz Casal cuando le dijeron que iba a pertenecer a la ARISTOCRACIA es la que podríamos tener todos perfectamente#LaRevuelta @LuzCasalOficial pic.twitter.com/yaXHOAsmA5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2025

“Ya se me pasó”, dijo la gallega queriendo quitar hierro al asunto. Pero reculó: “Sí que llegué con resquemor”, añadía.

David Broncano no entendía nada: “¿Hubo un desencuentro? Yo es que soy muy optimista y me quedo con que todo va súper bien”, confesaba el cómico.

Luz Casal parecía que intentaba desviar la conversación para llevar las aguas por otros cauces: “Estamos en otro año. En otro lugar”.El presentador quiso que la curiosidad matara al gato y continuó: “Pero cuéntame el desencuentro, ya por curiosidad”.

En ese momento, la artista aprovechó la insistencia de Broncano. “Todo comenzó porque tú no me saludaste. No sé dónde era, pero no era en un programa”, desvelaba la gallega.

David Broncano, presentador de 'La Revuelta' en el momento del reproche RTVE

El juicio del público no se hizo esperar: abucheo cómplice con la invitada para David Broncano. “Entonces se la guardé y dije: ‘Si un día me invita al programa, le voy a sacar los colores’. No se los saque, pero se lo dije”, desvelaba la intérprete.

Y, "como la flor prometida", Luz Casal le sacó los colores a David Broncano, que intentaba salir al paso con humor. “Fíjate que como se me había olvidado, vuelvo a sufrir ahora la humillación”, compartía el presentador.

Finalmente, entre risas, se disipó la tensión. “Estoy contenta y agradecida de que me hayáis invitado”, sentenció la cantante.