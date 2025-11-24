Problemas para Telecinco: mínimos para los debates de 'GH' (9,3%) y 'Tentaciones' (7,5%) en un domingo desastroso

Los problemas continúan creciendo en Telecinco. La cadena de Fuencarral se encuentra en una situación muy delicada de audiencias y es que, salvo milagro, cerrará su peor noviembre de la historia.

Cuando nos adentramos en la última semana del mes, Telecinco acumula un discretísimo 8,9%, cinco décimas menos que en octubre y cuatro menos que en noviembre del año pasado.

Este dato duele especialmente, porque Mediaset había puesto toda la carne en el asador, al estrenar a la vez La isla de las tentaciones 9 y Gran Hermano 20, dos marcas potentes en busca de relanzar las audiencias.

Sin embargo, sus rendimientos están siendo muy dispares, y tan solo el programa presentado por Sandra Barneda está obteniendo buenos resultados.

La catástrofe se ha producido este domingo, con los dos debates marcando mínimo de audiencia. El debate de las tentaciones se saldó con un 7,5% y 942.000 espectadores.

#GHDBT3 se queda con el 9.3% de cuota, 567.000 de audiencia media y 1.880.000 espectadores únicos



👁️ 11.1% entre el público femenino



👁️ 10.3% de 25 a 44 años#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/W5U1OlnBf6 — Dos30' (@Dos30TV) November 24, 2025

🏝️ #TentacionesDBT2 @islatentaciones en @telecincoes registró 2.161.000 ESPECTADORES ÚNICOS (AA).



➡️ El programa reunió 942.000 espectadores de media y el 7.5% de cuota de pantalla.#Audiencias📺📊 pic.twitter.com/JBXiYD7KJ1 — Barlovento Comunicación (@blvcom) November 24, 2025

El debate de Gran Hermano, emitido después y presentado por Ion Aramendi, tampoco fue muy allá al marcar un 9,3% y 563.000 televidentes.

El dato de share es más alto porque su emisión se estira en la madrugada, ya sin competencia en una noche dominada por el cine de La 1.

Los concursantes de 'La isla de las tentaciones 9' en el segundo debate de la edición.

La película Misión hostil lideró con un 12,2%, por delante de Una nueva vida en Antena 3 (11,1%). Cuarto Milenio (7,5%) y Salvados fueron las otras opciones de la noche (5,9%).

Lo cierto es que este domingo fue un día completamente desastroso para Telecinco: el canal promedió un 7,6% de media.

Y es que ninguna oferta fue capaz de superar el doble dígito. De hecho, es GH la oferta más competitiva del canal.

¡Vaya fama! registró un 6,6% al mediodía. Por la tarde, Fiesta marcó un 8,4% y Agárrate al sillón un 7,3%. Y los informativos presentados por María Casado firmaron un 7,9% (la edición de las 15:00 horas) y un 7,5% (a las 21:00).

Nueva revolución

La parrilla de Telecinco volverá a sufrir una reestructuración en los fines de semana con el objetivo de subir las audiencias de los informativos. Y lo hace tan solo un mes después de recortar la duración de Fiesta para poner a última hora Agárrate al sillón.

Así lo ha avanzado Algo Pasa TV. Pues bien, a partir del próximo sábado 29, Telecinco retirará el concurso de Eugeni Alemany para volver a entregar al magacín de Emma García la tarde entera. Es decir, el formato de Unicorn ocupará la franja comprendida desde las 16:00 a las 21:00.

¡Vaya fama! también sufrirá importantes cambios. El programa de corazón de Cristina Lasvignes y Fran Ramírez prescindirá de los colaboradores en plató. Este domingo, el formato se quedó a 2,2 puntos de D Corazón (8,8%).