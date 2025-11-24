Jordi González anuncia su adiós de la TV tras estar a punto de morir: "En Telecinco cobraba 120.000 euros por programa"

Jordi González, uno de los presentadores más míticos de la "época dorada" de Telecinco, ha hablado por primera vez sobre su jubilación.

El comunicador ha asegurado que Col·lapse, el programa que pilota en TV3, será el último de su larga carrera profesional.

"Tengo dinero y no tengo hijos", reconoce González, que no aclara cuándo se producirá su adiós: "Es mi epílogo, seguro. Lo podemos escribir ante notario. Puede durar tres meses o tres años, pero no haré otro programa más".

Así lo ha reconocido el presentador en una entrevista para Diari Ara. En ella, Jordi González explica que ya era una idea que tenía en mente retirarse, si bien el proyecto en la autonómica catalana le pareció interesante.

"Llegó la propuesta de TV3 con un programa con reputación, audiencia, solvente, en Cataluña y en catalán. Además, no solo presento, sino que también soy director. Es una manera muy satisfactoria de acabar una carrera".

De hecho, el que fuese rostro estrella de la cadena con sede en Fuencarral ya piensa en lo que hará tras retirarse.

"Al día siguiente iré a Japón, que todavía no he ido. Y quiero aprender inglés y a cocinar. Son las cosas que me propuse cuando tenía 40 años y que todavía no he podido hacer", dice.

120.000 euros por programa

Col·lapse supondrá el broche de oro a una brillante carrera profesional en televisión. Y es que, Jordi González condujo infinidad de realities y formatos en Telecinco: La Noria, Moros y cristianos, Hormigas blancas, Gran Hermano, El gran debate...

"Llegué a Telecinco en una época dorada, cuando también ficharon a Ana Rosa, Jesús Vázquez y Pedro Piqueras", declara en la entrevista citada anteriormente.

Jordi González fue el presentador de 'La Noria' en Telecinco.

"Vasile nos decía que éramos la aristocracia de la tele. Mi mejor sueldo lo llegué a ganar en el año 1999. Cobraba 20 millones de pesetas. 120.000 euros por programa, no por temporada".

Después de acabar su contrato con Mediaset, Jordi fichó por TVE donde se puso al frente de Lazos de sangre y de D Corazón, junto a Anne Igartiburu.

En coma 60 días

Se trata de la primera vez que González habla sobre su adiós. Y lo hace después de haber estado al borde de la muerte por culpa de una bacteria.

En un viaje a Medellín, Colombia, el presentador contrajo una bronconeumonía. Su situación de salud se complicó tanto, que los médicos se vieron obligados a inducirle el coma. Y así estuvo 60 días.

"Cuando despierto tengo una traqueotomía, cinco sondas y me operan del pulmón izquierdo porque estaba lleno de sangre y pus", dijo en Tardear a finales de junio de este año.

Su estado fue tan delicado, que González empezó de cero. "Tuve que aprender a comer, a caminar y a sincronizar movimientos porque llevaba mucho tiempo paralizado", reconoció.