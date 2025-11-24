Ana Rosa Quintana, sobre las reuniones de Sánchez y Cerdán con Otegi: "Como hacía ETA en los años de plomo"

Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron con Arnaldo Otegi en un caserío del País Vasco en 2018, tal y como desveló EL ESPAÑOL en exclusiva este fin de semana. Y sobre esta noticia ha versado el editorial de Ana Rosa Quintana de este lunes, 24 de noviembre, en Telecinco.

"Buenos días. Enrique Casas Vila, Fernando Múgica Herzog, Francisco Tomás y Valiente, Fernando Buesa Blanco, Juan Mari Jáuregui. Estos son solo cinco de los doce socialistas a los que ETA mató y cuyos asesinatos hoy aún no ha condenado Bildu", ha comenzado diciendo la presentadora de El programa de Ana Rosa.

"EL ESPAÑOL publica que Sánchez se reunió en un caserío con Otegi en dos reuniones secretas junto a Cerdán y su socio, Antxón Alonso. Unos encuentros en los que Koldo hizo de chófer", ha comentado Quintana.

Según la presentadora de Mediaset, se trató de "una reunión en un caserío con Otegi, a capucha quitada, como hacía ETA en los años de plomo".

"Una reunión a la que le condujo Koldo, un hombre a quien Sánchez conoce solo de manera anecdótica, pero que le llevó rumbo a pactar la moción de censura. Una reunión con Bildu para pactar con quien dijo que jamás pactaría", ha remarcado.

Ana Rosa Quintana, en su editorial de este lunes en 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset España

Y es que Ana Rosa se ha referido a las palabras literales del presidente del Gobierno de España en su momento: "Con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco o veinte veces".

"Sánchez dijo en la comisión del Senado no conocer a Antxón Alonso, el presunto organizador de la cita. El presidente dijo: 'No le conozco que yo recuerde", ha recordado, aludiendo "a la moción de censura contra la corrupción" que sacó a Mariano Rajoy del Gobierno y que fue defendida por varios "imputados por corrupción".

"La moción de censura contra la corrupción fue defendida en el Congreso por Ábalos, imputado por corrupción, el arquitecto fue Cerdán, imputado por corrupción, el conductor fue Koldo, imputado por corrupción, el facilitador fue Antxón Alonso, imputado por corrupción, y el ejecutor fue Otegi, condenado por terrorismo", ha proseguido Quintana.

Así, "estos fueron los mimbres de la moción de censura del Gobierno más limpio de la historia". "Con Moncloa más cercada que nunca, un periodista le pide a Sánchez más profundidad en el análisis de la condena al fiscal general".

De esta manera, Ana Rosa Quintana ha concluido su primer editorial de la semana con la reacción de Pedro Sánchez a la condena de Álvaro García Ortiz, que este lunes ha presentado su dimisión. "¿Cómo responde el presidente? Con una carcajada".