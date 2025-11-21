Revolución total en Eurovisión 2026: menos votos por persona y freno a las "campañas gubernamentales"

En mitad de la convulsa situación que atraviesa el festival, la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER) ha anunciado cuatro cambios clave en el sistema de votación para Eurovisión 2026. Era una de las cuestiones más reclamadas por varias de las emisoras participantes, con especial ahínco de RTVE.

Según apunta la organización, las medidas están diseñadas "para reforzar la confianza, la transparencia y la participación del público" y son resultado de una consulta con los miembros de la UER, "en estrecha colaboración con los directores generales de las televisiones y otros organizadores de eventos internacionales".

Estos cambios han sido aprobados por el Grupo de Referencia de Eurovisión, el organismo rector que representa a todas las emisoras participantes y que la española Ana María Bordas preside desde el pasado junio, y durante los próximos dos años.

"Hemos escuchado y hemos actuado", comenta Martin Green, director del certamen, y presiona: los miembros que se reúnan en la Asamblea General convocada para principios de diciembre deberán considerar este paquete de medidas y decidir si son suficientes para abordar sus preocupaciones en torno a su participación sin necesidad de una votación.

Así las cosas, tras la celebración de esta Asamblea General, la UER trabajará con sus miembros para confirmar su participación en el concurso del próximo año. La lista completa de las emisoras participantes se hará oficial antes de Navidad.

Normas estrictas de promoción

Remitiéndose al Código de Conducta del concurso, la UER se ha mostrado en contra de cualquier intento de influir injustamente en la votación, anunciando "sanciones" para combatirlo.

La actualización de las normas "desincentivan las campañas de promoción desproporcionadas, particularmente cuando son realizadas o apoyadas por terceros, incluidos gobiernos o agencias gubernamentales".

"Las emisoras y artistas participantes no pueden participar activamente, facilitar ni contribuir a campañas promocionales de terceros que puedan influir en el resultado de la votación", señala el ente.

Como desveló un informe realizado por la propia UER, para esta edición, una agencia oficial del gobierno de Netanyahu llevó a cabo una campaña de publicidad digital para impulsar el voto a favor de Yuval Raphael, representante de Israel. La joven reunió 297 puntos procedentes del público, ganando el televoto.

10 votos por persona

La UER ha introducido cambios para "fomentar la participación del público". En Eurovisión 2026, el número máximo de votos por método de pago (en línea, SMS y llamada telefónica) se reducirá de 20 a 10.

La organización deja claro que "se animará activamente a los aficionados a que compartan su apoyo a través de múltiples participaciones".

Vuelve el jurado a las 'semis'

Los jurados profesionales compuestos por expertos musicales regresan a las semifinales tras ser suprimidos en 2022, creando una división aproximadamente de 50-50 entre los votos del jurado y del público, como en la gran final.

El número de jurados aumentará de 5 a 7 y se ampliará la diversidad de perfiles que lo componen. Tanto en profesiones (periodistas y críticos musicales, profesores de música, escenógrafos, figuras reconocidas de la industria musical...) como en edad (al menos dos miembros de entre 18 y 25 años).

Refuerzos técnicos

La UER asegura que seguirá trabajando estrechamente con su socio de votación Once para ampliar los sistemas de seguridad avanzados del concurso, que detectan y previenen actividades de votación fraudulentas o coordinadas, y reforzar la vigilancia de patrones sospechosos para mantener la confianza en los resultados de la votación del público.

RTVE, en sus trece

RTVE no participará en Eurovisión 2026 si Israel acude a Viena el próximo mes de mayo. Así lo anunció la Corporación en septiembre y a finales de noviembre sigue en su convencimiento.

Esta semana, trascendió que Austria habría intentado convencer a RTVE de que se replantease su posición, tras una reunión entre su televisión pública e Isaac Herzog, presidente de Israel.

Aquí no han llamado. El Presidente de la tv austriaca ORF sí ha estado reunido con el Presidente de Israel para que quede clara la politización del concurso.



¿Esto no era un festival en el que no participaban los países sino las televisiones? Eso decía UER.



Sin complejos. https://t.co/jdHobozEAS — José Pablo López (@Josepablo_ls) November 19, 2025

José Pablo López no tardó en salir a desmentirlo tajantemente: "Aquí no han llamado. El presidente de la ORF sí ha estado reunido con el presidente de Israel para que quede clara la politización del concurso".

"¿Esto no era un festival en el que no participaban los países, sino las televisiones? Eso decía UER. Sin complejos", sentenciaba el máximo responsable de RTVE.