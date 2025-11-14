Rajoy, un talismán para Pablo Motos: 'El Hormiguero' arrasa en audiencia y gana a Broncano por más de cinco puntos

Mariano Rajoy visitó este 'El Hormiguero' de Pablo Motos este jueves, 13 de noviembre. Antena 3

Mariano Rajoy volvió a demostrar este jueves que es todo un talismán para las audiencias de El Hormiguero de Pablo Motos.

El programa de Antena 3 cerró la semana con la tercera emisión más vista de la temporada, al reunir 2.287.000 espectadores de media. Fue el programa de entretenimiento más visto del jueves.

El Hormiguero también obtiene un gran resultado en cuota de pantalla, al registrar un 18,6%, según datos de Kantar Media.

Este dato le vale a Pablo Motos para cobrarse su particular vendetta con Broncano, que arrancó la semana por todo lo alto, con el récord histórico que logró gracias a Rosalía.

Pues bien, este jueves el formato de las hormigas es el que abre una brecha de más de 5 puntos y 700.000 espectadores, porque La Revuelta marcó un 12,7% (1.585.000).

Los periodistas deportivos Antoni Daimiel y Guille Jiménez y el culturista murciano Josema Beast fueron los invitados del show de TVE.

Para Broncano, no obstante, se trata de un buen dato, pues a esa hora Telecinco se vuelve a diluir con GH 20. La gala cae hasta un 6,5% en el access, confirmando que rinde peor que La isla de las tentaciones en ese tramo. Luego, el reality cayó a mínimo histórico, tanto en share como en espectadores.

El que fuera líder del Ejecutivo entre 2011 y 2018 acudió a El Hormiguero para presentar su nuevo libro El arte de gobernar.

Rajoy repasó junto a Motos la actualidad política: desde la agónica legislatura de Sánchez, el juicio al Fiscal General del Estado o la dimisión de Carlos Mazón.

Como se apuntaba líneas más arriba, Rajoy es sinónimo de éxito de audiencia. Sus últimas visitas se han saldado con datos espectaculares de audiencia.

En 2019, por ejemplo, Rajoy acabó dando al incombustible formato de Antena 3 un 19,2% y más de 2,5 millones de espectadores.

Rajoy se tomó una caña con Pablo Motos en su visita a 'El Hormiguero' en 2019.

Era la primera vez que acudía a El Hormiguero tras la moción de censura. En aquella ocasión, el expresidente acabó tomándose una caña con el presentador en un bar de la calle Alcalá.

En 2021, Rajoy también disparó los audímetros y El Hormiguero alcanzó un 19,8%, rebasando los tres millones de seguidores.

La última visita del expolítico fue en febrero de este año. Esa vez, El Hormiguero obtuvo un 18,7% y 2,4 millones. Sumó más de 600.000 espectadores que La Revuelta de Broncano.