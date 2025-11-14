La ausencia de Vicente Vallés en 'Antena 3 Noticias': el justificado motivo y la fecha de regreso del presentador

Muchos espectadores de Antena 3 se han llevado un sobresalto al ver que Vicente Vallés desaparecía del informativo de la noche sin previo aviso.

El presentador causaba baja tanto el miércoles 12 como el jueves 13, por lo que su compañera Esther Vaquero fue la encargada de pilotar la segunda edición de Antena 3 Noticias en solitario.

Su ausencia se ha producido en una semana intensa a nivel informativo, por el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, si bien no se ha debido a ninguna dolencia médica o enfermedad.

Lo cierto es que Vicente Vallés se ha cogido unos días libres para atender otros compromisos profesionales.

Y es que, el presentador se encuentra de promoción de su última novela, La caza del ejecutor, en Estados Unidos. De hecho, este pasado jueves, el periodista presentó su última publicación en la librería Books & Books de Miami.

Vicente Vallés en la presentación de la novela 'La caza del ejecutor' en Miami. Instagram

La periodista española Gemma García, responsable de la división de noticias de la cadena Telemundo, moderó el encuentro con el rostro de Atresmedia.

Lo cierto es que se trata de una costumbre para el periodista de 62 años, pues ya viajó a Miami en 2022 para presentar su novela Operación Kazán.

El presentador también causará baja este viernes y, según ha podido saber BLUPER, Vallés regresará a su puesto de trabajo el lunes, 17 de noviembre.

A pesar de su ausencia, los datos de Antena 3 Noticias 2 no se han visto resentidos y el noticiero ha liderado todos los días frente al Telediario de Pepa Bueno.

El lunes y el martes, que sí estuvo Vallés, el informativo marcó un 19,8% (2.448.000) y un 20,6% (2.446.000). El miércoles firmó un 19,1% (2.292.000) y el jueves un 18,8% (2.291.000). Así lo acreditan los datos de Kantar Media.

Se da la casualidad de que hace una semana, Vicente Vallés compite directamente contra su mujer, Ángeles Blanco, después de que Mediaset la reubicara en el informativo de la noche junto a Carlos Franganillo con el fin de relanzar sus resultados.

La caza del ejecutor es una novela de espionaje ambientada en la actualidad geopolítica, donde el máximo responsable del servicio de inteligencia exterior ruso, Mijaíl Serkin, deserta a las Maldivas con su familia en octubre de 2024.

Su deserción desencadena una operación secreta de represalias globales liderada desde Moscú.