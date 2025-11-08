Belén Esteban y María Patiño reaparecen en Mediaset tras el fin de 'Sálvame': así fue su vuelta en Los 40 Music Awards

El universo Sálvame regresó muy brevemente a Mediaset con la presencia de Belén Esteban y María Patiño en Los 40 Music Awards. Ambas entregaban tres galardones y, dado que la gala era emitida por Divinity, ambas volvieron a aparecer en un formato emitido por la cadena de Fuencarral.

El estadio Roig Arena de Valencia se convirtió en la capital de la música durante una noche. La presentadora y colaboradora de No somos nadie fueron de las varias celebridades que estuvieron presentes en los premios.

Dado que entregaron tres galardones, estuvieron sobre el escenario unos 10 minutos. Eso hizo que estuvieran en un proyecto televisado por Mediaset durante un tiempo lo suficientemente notable, aunque breve.

Ambas tiraron de humor, buscando improvisar en la gala. “Los 40 nos ha mandado un guion pero, con todos nuestros respetos, no lo vamos a hacer”, declaraba la empresaria culinaria en el micrófono.

“Somos dos mujeres cincuentonas, independientes, madres y orgullosas de todo lo que tenemos”, añadía visiblemente eufórica.

Patiño aprovechaba para rendir tributo a la reacción de los valencianos durante la DANA el año pasado. “Gracias a la música que me ha permitido soñar y a Valencia, que me ha permitido creer en la humanidad”, declaró la periodista.

De esta manera, ambas ‘regresaban’ tras dos años de ausencia tras el final de Sálvame. No obstante, Patiño finalizó su etapa en Telecinco en diciembre de 2023, cuando presentó por última vez Socialité.

El programa "No somos nadie" de TEN representado en #LOS40MusicAwardsSantander bravo por Maria Patiño y Belen Esteban 👏👏 pic.twitter.com/pRfMew9bKP — Ver audiencias 📊 (@veraudiencias) November 7, 2025

Por otro lado, la de Paracuellos protagonizó algunos titulares en el verano de ese año en Fiesta, siendo entrevistada por reporteros del magacín conducido por Emma García.

Ambas entregaron premios a Danny Ocean o Nil Moliner. En esta ocasión, las dos estuvieron presentes durante la emisión de la gala fuera de cualquier polémica. Toca recordar el enfrentamiento que tuvo Belén Esteban con reporteros de Socialité durante el photocall de Lola Índigo, dado que no la entrevistaron, a diferencia del resto de famosos.

Valencia ha sido el escenario donde se han reunido grandes estrellas de la música como Aitana, Ed Sheeran, Dani Martín, Dani Fernández o Naiara de Operación Triunfo. Entre las sorpresas, estuvo la actuación de Rosalía al inicio de la gala. La barcelonesa acaba de lanzar Lux, un álbum con el que ha revolucionado a todo el mundo. Cantó en directo el tema Reliquia.

La artista se llevó el Global Icon Award. Por otro lado, el cantante Feid se llevó un galardón en la categoría de música urbana latina. La ceremonia estuvo presentada por Cristina Boscá, Dani Moreno ‘El Gallo’ y Tony Aguilar.