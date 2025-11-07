El drama de Rick Harrison, de 'La casa de empeños': muere su madre, año y medio después del fallecimiento de su hijo

Rick Harrison, de 'La casa de empeños', en una imagen de archivo.

Rick Harrison, conocido por el programa de televisión La casa de empeños, ha vuelto a sufrir un durísimo varapalo. Su madre, Joanne Harrison ha muerto a los 85 años de edad.

Así lo ha comunicado el representante del propio Rick, Laura Herlovich, al portal TZM. De acuerdo a la información publicada, Joanne falleció en un hospital de Las Vegas, Estados Unidos, si bien la familia quiere llevar la pérdida en la más absoluta intimidad.

Lo cierto es que la vida ha vuelto a golpear al protagonista de este reality que en España se emitía en el canal temático de Atresmedia Mega, aunque también está disponible en plataformas como Netflix y Prime Video.

Hace poco más de año y medio, en enero de 2024, Rick lloraba la muerte de Adam, su segundo hijo, cuando solo tenía 39 años. Fue a causa de las drogas.

"Adam murió de una sobredosis de fentanilo. La crisis de fentanilo en este país debe de ser tomada más en serio", dijo por entonces, lamentándose: "Parece que la sustancia pasa impune por las fronteras y no se hace nada al respecto. Debemos hacerlo mejor".

Además de Adam, Rick tiene otro hijo (Corey) fruto de su primer matrimonio con Kim Harrison; y el tercero, Jake, lo tuvo con una segunda exesposa, Tracy Harrison.

Y en 2018, Rick perdía a su padre, enfermo de Parkinson.

'La casa de empeños'.

Pese a que la tragedia se ha cebado con él en los últimos años, Rick intenta continuar con su vida. Y es que hace poco tiempo fue noticia después de que se comprometiese por quinta vez pidiéndole matrimonio a su novia, Angie Polushkin, con un gigantesco anillo de 6,5 kilates de su propia tienda de empeños. "Es una joya tan impresionante como lo es Angie", declaró.

La casa de empeños es un formato de telerrealidad que muestra el día a día en la famosa tienda Gold & Silver Pawn Shop en Las Vegas. Rick, junto a su hijo Corey y su amigo Chumlee, negocia la compra, venta y empeño de artículos de todo tipo, desde antigüedades hasta objetos históricos únicos.

Éxito global

El programa, estrenado en 2009, se ha convertido en un éxito internacional y retrata no solo el comercio, sino también las historias detrás de los objetos y las dinámicas familiares entre los Harrison.

La casa de empeños, conocida internacionalmente como Pawn Stars se transmite en más de 200 países y está doblada a más de 40 idiomas, lo que la convierte en uno de los programas de telerrealidad más vistos del mundo.

En América Latina, se ve bajo el nombre El precio de la historia y es especialmente popular en países como México, Argentina, Chile y Brasil, además de emitirse en toda Europa, Asia y África a través del canal History Channel y diversas plataformas de televisión de pago.

La serie ha conseguido audiencia global, siendo reconocida incluso en lugares tan distantes como India o Filipinas.