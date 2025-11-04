Sandra Barneda y Xuso Jones darán las Campanadas 2025 en Mediaset: el premio a sus éxitos en Telecinco y Cuatro

Mediaset acaba de anunciar qué pareja será la encargada de presentar las Campanadas del próximo 31 de diciembre. En esta ocasión, han elegido a Sandra Barneda y Xuso Jones, dos presentadores de la casa que serán, de esta manera, la competencia de Alberto Chicote y Cristina Pedroche en Atresmedia.

Una dupla inesperada y llena de energía, que une a dos perfiles muy distintos, pero complementarios. Xuso Jones, conductor de Lo sabe o no lo sabe, en Cuatro, destaca por su simpatía y su capacidad para hacer reír, lo que dotará al evento un aire fresco, desenfadado y cercano al público joven.

Sandra Barneda, estrella de La isla de las tentaciones y Supervivientes, por su parte, aportará la experiencia de años al frente de formatos en directo y una elegancia reconocida por la audiencia del grupo.

De momento, el grupo audiovisual no ha avanzado desde qué lugar recibirán el nuevo año. Y es que es tradición que sus presentadores retransmitan las doce campanadas desde un lugar diferente a la tradicional Puerta del Sol de Madrid.

En ese sentido, hay que destacar que el año pasado Blanca Romero junto a Ion Aramendi recibieron al 2025 desde Lanzarote, tomando el testigo a Marta Flich y Jesús Calleja, que dieron las uvas en Sevilla.

Ion Aramendi y Blanca Romero Mediaset España

A falta de confirmación, se espera que, al igual que otros años, el evento se emita simultáneamente en Telecinco y Cuatro, dentro de un programa especial que arranque alrededor de las 23:45 horas del 31 de diciembre.

Con la elección de Barneda y Jones, Mediaset lleva a cabo una apuesta dinámica, que promete momentos divertidos y emotivos. Con esta combinación de frescura y profesionalidad, el grupo busca competir contra Antena 3 y RTVE, quienes lideraron con diferencia la retransmisión de las Campanadas pasadas.

