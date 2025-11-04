Parada hace llorar a Torito en 'MasterChef Celebrity': "Estás descuidado, comes como un desgraciado"

Quique Jiménez 'Torito' y José Manuel Parada protagonizaron una brutal bronca en la décima gala de MasterChef Celebrity. El programa, por cierto, aguantó bien el estreno de La isla de las tentaciones en Telecinco al registrar un 13,2% en La 1.

El desencuentro tuvo lugar en la prueba de exteriores. En esta ocasión, el talent culinario de TVE se desplazó hasta El Bulli, el restaurante de Ferran Adrià. Allí, los aspirantes tenían que reinterpretar cuatro platos del prestigioso chef para después presentarlos ante 50 cocineros.

Sin embargo, durante el cocinado, las chispas saltaron entre el creador de Cine de barrio y el popular colaborador de televisión. Y todo, porque Parada hizo un desafortunado comentario sobre el físico de Torito, que acabó llorando.

"Ves una foto tuya y una foto mía y la gente se cree que el más joven soy yo. ¡Tú estás muy acabado, eh! Porque yo te he conocido con un tipazo y, desde que te has casado, te has descuidado mucho", le soltó sin escrúpulos Parada, que se había sentido previamente ofendido por una broma sobre su edad.

"No te cuidas, comes como un desgraciado", continuó diciendo, medio en broma medio en serio, el veterano comunicador ante un Torito que aguantaba como podía el ataque. "No quería ir contigo [en el mismo equipo] porque sé que eres insoportable cuando estás mal".

Y el que fuera reportero del mítico Tomate acabó explotando. "Escúchame. Tengo una enfermedad crónica. Me cambiaron el medicamento y, a partir de ahí, empecé a engordar. ¡Ya lo tienes lo que querías! ¡Ya está!", le decía a Parada entre lágrimas y con la voz quebrada.

"Por eso no quería ir contigo, porque eres superácido. No quería hablar nunca de este tema en este programa. Ya está", agregó. A Parada, sin embargo, esto no le hizo recapacitar: "Estás jugando sucio, Torito. Eso no me gusta".

Hasta Pepe Rodríguez tuvo que aparecer para calmar las aguas, pues Torito hizo un amago con abandonar el concurso. "Torito yo te quiero. ¿Crees que yo te he dicho algo para molestarte?", decía para disculparse Parada, aunque su compañero quería zanjar el tema.

"Tengo claro que no tengo problemas de hablar de mi físico, de mi gordura. Puedo hacer bromas con él, pero no desde el punto de la maldad. Y con Parada, que es buena persona, la he visto y me ha descuadrado totalmente", explicaba Torito en uno de los totales.

Finalmente, Valeria Ros cayó eliminada tras enfrentarse en un duelo con Parada, que previamente había perdido con Torito y Miguel Torres, el gran favorito a la victoria. Estos dos, junto a Juanjo Bona y Mariló Montero son los finalistas de la décima edición de famosos de MasterChef.