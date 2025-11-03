Kevin Costner y la verdad sobre el Lejano Oeste: todo sobre la docuserie épica de 8 entregas que aterriza en Canal Historia

Canal Historia, bajo producción de AMC Networks, estrena este lunes 3 de noviembre a las 22:00 horas El Lejano Oeste por Kevin Costner. Se trata de una serie documental que revisa los orígenes del mito fundacional estadounidense con una perspectiva cinematográfica y un sólido rigor histórico.

Conducida y producida por el ganador del Oscar Kevin Costner, y con la periodista y escritora Doris Kearns Goodwin —ganadora del premio Pulitzer— como productora ejecutiva, la producción invita a los espectadores a cruzar las fronteras de la leyenda y adentrarse en un territorio más humano, más complejo y, a menudo, más oscuro: la lucha por la tierra.

El cine, los mitos y las narrativas de los vencedores han moldeado durante décadas la comprensión del Lejano Oeste.

En esta producción, Canal Historia ofrece una reinterpretación del periodo a través de archivos históricos, entrevistas en profundidad y efectos visuales de última generación, que devuelven al espectador al corazón de una época marcada por la conquista, la supervivencia y el choque entre civilizaciones.

A lo largo de ocho episodios, la serie recorre algunos de los hitos más representativos de la expansión hacia el oeste: desde la Batalla de los Árboles Caídos, que marcó el inicio de una nueva era para las Naciones Indígenas, hasta la Guerra del Condado de Johnson, donde pequeños ganaderos se enfrentaron a los poderosos barones del ganado por el control de las tierras.

En el camino, desfilan figuras como John Colter, Caballo Loco, Cynthia Ann Parker o el legendario Joaquín Murrieta, personajes reales que encarnan las contradicciones, esperanzas y tragedias de un territorio forjado a sangre y fuego.

El Lejano Oeste por Kevin Costner trasciende los clichés del western para capturar el verdadero espíritu de oportunidad, aventura y peligro que definió una era.

A través de una narrativa poderosa y una cuidada producción visual, Costner y Goodwin exploran las consecuencias históricas y actuales de un proceso de colonización que todavía resuena en la identidad estadounidense contemporánea.

Con el sello de la productora RadicalMedia, ganadora de un Oscar, la serie combina rigor histórico y una puesta en escena de gran impacto cinematográfico, ofreciendo una experiencia única tanto para los amantes del género como para quienes buscan comprender el legado real del Oeste.