Iker Jiménez apoya al reportero de El Español agredido en Pamplona: "La caza al periodista no es espontánea"

La brutal agresión sufrida por José Ismael Martínez, periodista de Reportajes de EL ESPAÑOL, sigue generando comentarios. Además de los editoriales y columnas de opinión de diferentes rotativos, figuras como la de Iker Jiménez han querido solidarizarse con el reportero, así como critica el “silencio atronador” de ciertos políticos.

Así lo ha señalado el presentador de Horizonte y Cuarto Milenio en su habitual newsletter, en la que ha querido rendir tributo a Martínez, así como criticar que haya “personas que se alegran y lo jalean”.

“Han pegado a un periodista, casi lo linchan. Gritó: ¡soy periodista! Sólo la Policía le salvó de la tragedia”, comienza en su boletín.

“Hablé con él, seguía en el hospital. Vi su rostro golpeado, sólo informaba. Tenía su acreditación y [sólo] 23 años. Fueron varios contra uno, como los valientes. En manada, una emboscada. ¡Qué simbólico!”, proseguía.

“Hay otros que tampoco son valientes. No han dicho nada y son periodistas… o se lo creen. ¡Silencio! Mejor [ser] tibios. No vaya a ser. El miedo guarda la viña o la lobotomía”, denuncia.

Iker Jiménez y José Ismael Martínez en 'Horizonte'. Mediaset

“De los no periodistas, hay personas que se alegran y lo jalean. En la red, siempre hay valientes. Algunos, incluso, dicen que son padres: ¡qué buen ejemplo! Pegar entre varios a un periodista”, exclama.

“Resulta que un periodista es sospechoso. Nos suena la canción, que siempre suele tener una melodía muy parecida. Cada cierto tiempo se vuelve a tocar. La Historia lo enseña”, opina.

“Hay silencios atronadores. El fin justifica los medios. Todo vale si son los míos. Todo contra los otros. Periodista no, enemigo deshumanizado. Nada de esto es casual, todo está calculado. La caza al periodista no es espontánea, es teledirigida”, advierte.

“Alzo la voz [por] mi compañero y por el que fuese. Ya lo hice y lo haré, porque soy periodista”, declara.

“¡Qué silencio y cuánto significa! Ser cobarde no tiene precio, quedos inmaculados. Prefiero alzar la voz sin miedo”, concluye.

Previamente, Martínez había conversado en directo con el presentador en la pasada emisión de Horizonte el jueves 30 de octubre, tras haber sido dado de alta en el hospital.

“Ojalá fuera en otras circunstancias. Lo que ha pasado es vergonzoso. Estamos hablando de una agresión a un profesional de la información, a alguien que estaba ahí para garantizar el derecho de todos a estar informados”, expresaba el comunicador.

“Me podrían haber pegado a mí como a cualquier otra persona. Me parece bien que la gente exprese sus ideas libremente, pero no que se agreda a quien piensa distinto. Estamos asistiendo a un crecimiento de la polarización que es muy preocupante”, declaraba el periodista al presentador.