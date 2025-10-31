Gonzalo Miró dice que dar las Campanadas con Pepa Bueno sería "rompedor" y habla de su sueldo en TVE: "Ya llegará"

El Partidazo de Juanma Castaño se hizo eco este jueves de la encuesta que TVE lanzó a la audiencia en la que se preguntaba con qué presentadores querían comerse las uvas el próximo 31 de diciembre, después de que Broncano y Lalachus dijeran que no querían repetir.

Sin embargo, el sondeo publicado en la web de RTVE a través de la sección Participa acabó recibiendo propuestas completamente descabelladas de los internautas. Las parejas formadas por Gabriel Rufián y Vito Quiles, Simón Pérez y Silvia Charro y Koldo García y José Luis Ábalos fueron las que más apoyos tuvieron.

Pues bien, el locutor aprovechó la participación en la tertulia de Gonzalo Miró, colaborador habitual en COPE y ahora presentador de TVE, para poner sobre la mesa el asunto. "¿Sabes quién las va a dar?", indagó Castaño, a lo que el tertuliano negó: "No tengo ni idea. No he prestado la más mínima atención".

A continuación, Juanma fue más directo al preguntarle si le gustaría ser uno de los elegidos para la cita más especial del año. "Sí, con el Cholo [Simeone]", bromeó Miró. "Lo podemos arreglar", siguió Castaño, que reconoció que hacía muy buena "pareja televisiva" con Marta Flich, su compañera en Directo al grano.

"Si tuviera que darlas me gustaría hacerlo con Ramón García. Ya puestos, que sea con alguien que sepa del tema", dijo después Gonzalo, a lo que Castaño continuaba insistiendo en que su nombre y el de Marta siguen en la terna de favoritos junto a Henar Álvarez y Marc Giró.

"Sería rompedor"

"No es una coña. A ti a lo mejor no te llegó, pero esto se ha cotejado", aseguró Castaño. "A mí me gustaría hacer algo más rompedor. No sé, hacerlas con Pepa Bueno. Sería revolucionario", soltó Miró.

Y Juanma bromeó: "Es la primera vez que bostezaríamos en unas campanadas". Gonzalo también mencionó a Paula Vázquez, que en breve estrenará en La 1 Hasta el fin del mundo.

La conversación desató las bromas en el estudio de la emisora. "Esto se paga bien, ¿eh?", se escuchó decir a uno de los colaboradores, lo que dio pie a que Castaño pusiera en aprietos a Gonzalo Miró al preguntarle ahora por su sueldo en TVE: "¿Cuánto nos estás costando a los españoles?".

Juanma Castaño y Gonzalo Miró en 'El Partidazo' de COPE este jueves.

Miró jugó al despiste respondiendo en tono de broma "un poquito más de lo que me pagáis aquí". "Ya llegará, ya nos reiremos", zanjó el rostro de TVE. Por ahora, la Corporación no ha hecho público el salario que percibe Gonzalo Miró por presentar Directo al grano.

Hay que recordar que el presidente de la Corporación, José Pablo López, defendió así su fichaje por la televisión pública: "Gonzalo Miró ha sido contratado por la Osa Producciones con el visto bueno de RTVE. Por su perfil y dilatada experiencia en medios de comunicación, se ha considerado que es la persona adecuada para conducir, junto a Marta Flich, este nuevo programa de actualidad".