Carlota Corredera, al borde del llanto al hablar de Kiko Matamoros: “Pocas personas han evolucionado como tú”

Casi como cada tarde, No somos nadie se ha parado a hablar de algún episodio de la vida de Isabel Preysler, socialité de origen filipino (y ocasional presentadora de televisión) que acaba de publicar sus memorias. En esta ocasión, han recogido su amistad con Carmen Martínez-Bordiú, nieta del dictador Francisco Franco.

Esto provocó un choque entre Carlota Corredera, la presentadora, y Kiko Matamoros. La gallega consideraba que Isabel, al comentar cómo en el año 69 veía el No-Do en casa de la familia Franco y el buen trato que le daban, debió añadir que “por otra parte, yo no era consciente en ese momento de lo que estaba sucediendo fuera de esos muros, y con eso quedas fenomenal”.

Sin embargo, Kiko creía que no tenía motivo para hacerlo: “No es una oda a los Franco”, sentenciaba el colaborador y antiguo concursante de Supervivientes. Esto provocó un pequeño desencuentro entre ambos, del que pronto se enterró el hacha.

Poco después, el programa habló de las memorias de Mar Flores, en las que en uno de sus capítulos finales habla de cómo nadie le ha pedido nunca perdón, incluido Kiko Matamoros, su excuñado, “que tanto daño me hizo”.

Al respecto, Kiko dijo: “Yo eso lo he reconocido”. Y lanzó un ataque hacia la familia de Mar Flores, la cual “me hizo muchísimo daño”, con acciones como obligarle a despedirse de una productora que tenía con un hermano de Mar, o vetándole en el programa Tómbola.

Imagen de 'No somos nadie'.

Kiko entonó el mea culpa detallando que acumulaba mucho rencor, “lo reconozco y ya está, y me arrepiento”. “Con el tiempo ves que, posiblemente, ella ha recibido un castigo por mi parte que iba dirigido a todo un núcleo familiar, que no se merecía, o que era absolutamente descompensado”.

Tras este discurso, Carlota Corredera hizo una pequeña interrupción para decirle algo a Kiko. “Yo te voy a dar un abracito, Kiko, porque cuando te pones así se me olvida lo que dices de Franco y todo”, bromeó la presentadora.

Poniéndose sentimental, explicó que empezar en Tentáculos le permitió retomar la relación con Kiko Hernández, y que ahora, con No somos nadie, lo está haciendo con Kiko Matamoros. “Creo que pocas personas de tu edad, y de tu trayectoria, han evolucionado y ha hecho un viaje tan bonito como el que tú has hecho. Y además ha sido retransmitido al público. Y para mí eso es muy emocionante”, expresó la gallega.

“Cuando lee el libro (de Mar Flores) se da cuenta de que es una trayectoria jodida, difícil. Y verdaderamente sentí que tenía una responsabilidad, y, sin querer, una culpabilidad”, siguió exponiendo Matamoros.

“Te estás ablandando mucho, con lo que tú has sido”, bromeó Carlota Corredera. Y Kiko quiso finalizar su discurso diciendo: “Me estoy haciendo mayor, y te apetece dejar la casa ordenada”.