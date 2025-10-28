Jorge de Frutos, futbolista (28), habla sin rodeos en 'La Revuelta' sobre su patrimonio: "No hay que ser muy listo para acertarlo"

Jorge de Frutos, jugador del Rayo Vallecano, acudió este lunes a La Revuelta de David Broncano. Su visita al espacio de TVE coincide con el gran momento por el que atraviesa el futbolista segoviano de 28 años, pues es uno de los máximos goleadores nacionales de LaLiga con cuatro goles.

De hecho, su rendimiento con el equipo que entrena Íñigo Pérez hizo que Luis de la Fuente contara con él en la convocatoria de la Selección Española de Fútbol. Su debut con La Roja fue el pasado 7 de diciembre, en el partido que goleó a Turquía por 0-6.

Y en dicha concentración, De Frutos sufrió una novatada por parte del resto de compañeros. Así lo desveló a Broncano: "Me hicieron cantar Como camarón de Estopa". Y agregó: "Ya la canté una vez en el Levante y fue un desastre, pero esta vez salió un poco mejor".

Preguntado por ello, Jorge entró en detalles de cómo es esta especie de ritual que hacen con los 'novatos': "Te suben en medio a una silla y cantar a capela. Sin música y sin nada. Vas cantando, les pides palmas... Carvajal [el capitán] decía 'suave, que le dé más vergüenza todavía".

El futbolista regaló a Broncano una camiseta del Rayo. "Menudo camisetón. Un orgullo llevarla. ¡Está guapa, eh!", exclamó el presentador de La Revuelta que se la puso encantado.

Jorge contó que en el bar que tiene su padre en su pueblo natal, Navares de Enmedio, de solo 92 habitantes, lucen todas las equipaciones en los que ha militado.

El delantero del Rayo tampoco se escapó a las clásicas preguntas que hace Broncano a sus invitados: dinero y sexo. Sobre su patrimonio, De Frutos jugó al despiste: "He jugado con dos dorsales con España [el 2 y el 14]. Pues uno de esos está lo que gano, no hay que ser muy listo para acertarlo".

Es decir, que a tenor de sus palabras, De Frutos podría ganar en torno a los dos millones de euros. "No me puedo quejar. El verano pasado me compré una casa en Madrid", dijo antes, mientras que Broncano intentaba 'consolarlo' diciéndole que no es el futbolista que ha pasado por La Revuelta que menos dinero cobra: "El año pasado vino Pito Camacho del Zamora".

En cuanto a sus relaciones sexuales en el último mes, el futbolista respondió así: "He tenido muchos viajes con el equipo y la selección, pero solo puedo decir que cuando llego a casa mi mujer me espera con los brazos abiertos".