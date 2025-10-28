El Gran Wyoming, Paco Lobatón, la serie 'Celeste' y el elenco femenino de 'Furia', Premios Ondas 2025
El presentador de El Intermedio El Gran Wyoming, los periodistas Paco Lobatón, Isaías Lafuente, Gemma Nierga, Toni Clapés y Alejandra Herranz son algunos de los galardonados con los Premios Ondas 2025. El actor Secun de la Rosa, las coberturas radiofónicas del apagón del 28 de abril y las series 'Celeste' y 'Querer' también han sido reconocidos con estos galardones.
Los Ondas han subrayado la relevancia del periodismo comprometido y el impacto social de la televisión. El Gran Wyoming fue distinguido como mejor comunicador, un reconocimiento a su irreverencia y contribución única a la sátira televisiva. Alejandra Herranz, en la categoría femenina, fue resaltada por su honestidad y empatía frente a las cámaras.
La apuesta por la creatividad y la sensibilidad social se ha reflejado en las series premiadas. Celeste de Movistar Plus+ se llevó el galardón a la mejor comedia, mientras que el drama estuvo repartido entre Querer, también de Movistar, y Pubertat de HBO Max y 3Cat.
El reconocimiento al mejor contenido de proximidad fue para El campo es nuestro, de Aragón TV, por su retrato honesto y vibrante de la España rural y sus protagonistas.
En el apartado interpretativo, Secun de la Rosa fue premiado por su trabajo en Superestar de Netflix, donde interpretó a Leonardo Dantés, mientras que el elenco femenino de Furia fue celebrado como mejor interpretación coral, evidenciando el creciente reconocimiento al trabajo colectivo y la diversidad narrativa de la ficción española.
La televisión pública interpretó un papel central, con Cónclave de RTVE y la cobertura de la muerte de Francisco aclamadas como mejor programa de actualidad o cobertura especial. Página Dos, veterano espacio de libros de La 2, confirmó el peso cultural de la televisión en abierto al recibir el premio al mejor programa de entretenimiento.
En radio, la crónica del gran apagón del 28 de abril emocionó al jurado y al público, recordando el papel esencial de este medio en situaciones de emergencia. Versión RAC1, dirigido por Toni Clapés, y Cafè d'idees, con Gemma Nierga al frente, recibió sendos premios que ponen en valor la cercanía e innovación del género radiofónico.
El periodismo de profundidad y la memoria cultural encontraron eco en el premio especial a Paco Lobatón y el reconocimiento al rigor divulgativo de Isaías Lafuente. La apuesta por nuevas narrativas se certifica en la elección del pódcast Se llamaba como yo, y la campaña La radio lo hace todo inolvidable.
La música también tuvo su espacio: Pastora Soler fue reconocida por su trayectoria y sensibilidad, mientras Valeria Castro y Guitarricadelafuente compartieron el título de fenómeno musical del año. LOS40 Music Awards 2024 fue señalado como mejor espectáculo por su capacidad de reunir generaciones y fusionar estilos.