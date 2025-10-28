El Gran Wyoming, Paco Lobatón, la serie 'Celeste' y el elenco femenino de 'Furia', Premios Ondas 2025

El presentador de El Intermedio El Gran Wyoming, los periodistas Paco Lobatón, Isaías Lafuente, Gemma Nierga, Toni Clapés y Alejandra Herranz son algunos de los galardonados con los Premios Ondas 2025. El actor Secun de la Rosa, las coberturas radiofónicas del apagón del 28 de abril y las series 'Celeste' y 'Querer' también han sido reconocidos con estos galardones.

Los Ondas han subrayado la relevancia del periodismo comprometido y el impacto social de la televisión. El Gran Wyoming fue distinguido como mejor comunicador, un reconocimiento a su irreverencia y contribución única a la sátira televisiva. Alejandra Herranz, en la categoría femenina, fue resaltada por su honestidad y empatía frente a las cámaras.​

La apuesta por la creatividad y la sensibilidad social se ha reflejado en las series premiadas. Celeste de Movistar Plus+ se llevó el galardón a la mejor comedia, mientras que el drama estuvo repartido entre Querer, también de Movistar, y Pubertat de HBO Max y 3Cat.

​El reconocimiento al mejor contenido de proximidad fue para El campo es nuestro, de Aragón TV, por su retrato honesto y vibrante de la España rural y sus protagonistas.​

En el apartado interpretativo, Secun de la Rosa fue premiado por su trabajo en Superestar de Netflix, donde interpretó a Leonardo Dantés, mientras que el elenco femenino de Furia fue celebrado como mejor interpretación coral, evidenciando el creciente reconocimiento al trabajo colectivo y la diversidad narrativa de la ficción española.​

Paco Lobatón en ‘Directo al grano’.

La televisión pública interpretó un papel central, con Cónclave de RTVE y la cobertura de la muerte de Francisco aclamadas como mejor programa de actualidad o cobertura especial. Página Dos, veterano espacio de libros de La 2, confirmó el peso cultural de la televisión en abierto al recibir el premio al mejor programa de entretenimiento.​

En radio, la crónica del gran apagón del 28 de abril emocionó al jurado y al público, recordando el papel esencial de este medio en situaciones de emergencia. Versión RAC1, dirigido por Toni Clapés, y Cafè d'idees, con Gemma Nierga al frente, recibió sendos premios que ponen en valor la cercanía e innovación del género radiofónico.

​El periodismo de profundidad y la memoria cultural encontraron eco en el premio especial a Paco Lobatón y el reconocimiento al rigor divulgativo de Isaías Lafuente. La apuesta por nuevas narrativas se certifica en la elección del pódcast Se llamaba como yo, y la campaña La radio lo hace todo inolvidable.​

La música también tuvo su espacio: Pastora Soler fue reconocida por su trayectoria y sensibilidad, mientras Valeria Castro y Guitarricadelafuente compartieron el título de fenómeno musical del año. LOS40 Music Awards 2024 fue señalado como mejor espectáculo por su capacidad de reunir generaciones y fusionar estilos.​