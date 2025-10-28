Belén Esteban, tajante contra Alejandra Rubio: “Nos quiere vender que no está hablando de sus cosas familiares y sí lo está”

“Yo ya dije en su día que no iba a hablar de este tema, sé que gustaría que comentara”. Con este argumento ha arrancado Alejandra Rubio su intervención hoy en Vamos a ver de Telecinco, cuando le pedían su opinión por las últimas declaraciones de Mar Flores en las que se refiere a su hijo Carlo Costanzia, pareja de Alejandra.

Un día más, la hija de Terelu Campos intentó esquivar los temas personales en su trabajo, asegurando que con su silencio “lo único que hago es proteger la familia que yo he creado, que es mi pareja y mi hijo, y punto pelota, o sea que es lo único que tengo que hacer, proteger a mi familia y ya está”.

Y es que la estudiante de Arte Dramático afirmó haber escuchado a personas decir que ella calla o asume ciertos comentarios que se hacen sobre su persona, o sobre su suegro, “y la famosa frase de quien calla otorga, yo callo y no otorgo absolutamente nada”, detallaba.

En No somos nadie han reaccionado a esta nueva salida de Alejandra, y María Patiño, Kiko Matamoros y Belén Esteban han estado de acuerdo en lo poco ubicada que ven a Alejandra en su trabajo. En concreto, María reconoce que “le reventó” que hace poco Rubio confirmase que trabaja en televisión porque es fácil y bien pagado.

“Ella se cree que es ir a maquillaje, ponerse mona, hacerse la foto, subir a Instagram, hacer dos comentarios, pero no siempre. Probablemente yo tengo que trabajar más que ella, pero yo no tengo por qué implicarme en mi vida. Tú sí”, decía dirigiéndose a Alejandra.

Imagen de 'No somos nadie'.

Patiño expuso que trabajar de colaborador “no es nada fácil”, y ella lo ha vivido con compañeros que “han estado muy implicados en sus vidas personales y yo he visto cómo lo han pasado, pero han sido consecuentes”, no echando balones fuera ni diciendo “yo en esto no me quiero meter”.

Por alusiones, Matamoros expuso que los peores días de su vida los ha vivido en un plató de televisión, en peleas con asuntos familiares. “Si eres colaborador, sabes que eso va en el sueldo. Es que no hay más. Si eres colaborador y personaje, porque luego vendes exclusivas. Yo he vendido y luego me lo tengo que comer, y tienes que saber hacer la digestión”, reflexionaba, en referencia al comportamiento de Alejandra.

Y Belén Esteban remató el asunto con un dardo directo hacia Alejandra: “Lo que me hace gracia es que Alejandra nos quiere vender que no está ahí hablando de sus cosas familiares. Cariño, sí estás. Tú estás ahí porque todos los días hay un motivo, igual que nosotros lo cogemos, en tu programa lo hay”.

María Patiño le preguntó a Belén que, con su experiencia en los platós, qué le recomendaría a Alejandra. “Yo diría la verdad”, reconoció Belén, afirmando que ella, por ejemplo, pediría perdón por ciertas fotos que se han hecho, y hablando claro cuál es su relación con su suegra Mar Flores.