"Su niño me ama": Montoya aclara cuál es la relación que tiene con Anita Williams en la actualidad

La presencia de Montoya como reportero y colaborador en ¡Vaya fama! ha permitido que el sevillano hable sobre su vínculo actual con Anita Williams. Ante los rumores de reconciliación con la barcelonesa, el televisivo ha sido claro: su vínculo sigue por el cariño que le tiene a su hijo.

Aunque el niño no es su hijo biológico, el cariño que Montoya siente por el menor le obliga a tener que entenderse con su expareja. Por ello, el exconcursante de La isla de las tentaciones ha querido zanjar cualquier tipo de polémica.

“Voy a hablar porque ya me cansa mucho el tema. Yo lo que tengo con Anita es una relación cordial”, expresaba el exrecepcionista de hotel en el magacín matinal de Telecinco.

Recientemente, se le ha podido ver salir del hotel donde la influencer se alojaba. Tras su ruptura definitiva después de su paso por Supervivientes 2025, esas imágenes alimentaban los rumores de que la expareja se había dado una nueva oportunidad.

Entre los cuchicheos, había declaraciones que aseguraban que se le había visto, a primera de la mañana, vestido con la misma ropa que llevaba en la gala de los Premios GenZ. Unos rumores que han causado tensión entre los implicados.

Montoya en '¡Vaya fama!' Mediaset

A ello se sumaba las palabras de Alexia Rivas, que aseguraban que Anita tenía todavía guardado a Montoya en su móvil con su mote cariñoso. Una revelación que habría molestado a la barcelonesa.

Harto de las habladurías, Montoya ha querido desmentir tales insinuaciones en ¡Vaya fama! “Ella está pasando un momento malo de salud. Yo, no sé si se ha dicho, tengo un vínculo muy especial porque aprecio mucho a su hijo, su niño me ama”, expresaba.

“Creo que los niños no tienen culpa de nada y todo por ellos, como se diría”, explicó, recalcando que su cercanía con Anita se debe sobre todo a la relación afectiva que mantiene con su pequeño.

Montoya en '¡Vaya fama!' Mediaset

Montoya también buscaba naturalizar la buena relación que puede haber entre exparejas y que no tiene que estar reñida en apoyarlas en momentos complicados, como el que está viviendo Anita, a la que le han detectado dos tumores recientemente y que aparenta ser de bastante gravedad.

El sevillano no dudaba tampoco en cargar contra Alexia Rivas mediante indirectas. “Me cansa ver a algunos colaboradores porque valoro mucho su trabajo, muy profesionales, pero no valoro a los que tienen una opinión desde la inquina y el odio, como esta señora de ahí”, dijo.

Montoya reiteraba su apoyo a su exnovia, deseándole públicamente que se recupere y pidiendo respeto por el complicado momento de salud por el que está pasando.

Eso sí, Montoya quiso explicar por qué llevaba la misma ropa de un día para otro. “Yo salía del hotel después de los premios y es que mucha ropa no tengo, las camisas las tiro todas”, justificaba.

“He venido de un bolo con la misma ropa, pero es verdad que el sobaco me huele bien”. Entre risas, restó importancia al asunto y afirmó que “no ha pasado una noche con Anita”, insistiendo en que solo mantiene el contacto por “sus problemas de salud y por su niño”.