‘Cine de Barrio’ hace justicia con José Manuel Parada: regresa al programa que creó por el 30 aniversario

Este sábado, RTVE tira la casa por la ventana para celebrar el 30 aniversario de Cine de Barrio. No desde su nacimiento (comenzó a emitirse en julio de 1995 en La 2), sino desde su llegada a La 1, donde se ha convertido en un estandarte insumergible durante la tarde de los sábados.

Para la conmemoración, el programa ha reunido, entre otros, a Inés Ballester, su actual presentadora, junto a Alaska y José Manuel Parada, sus antiguos conductores. Faltarían Carmen Sevilla y Concha Velasco, quienes también lo presentaron y ya no están entre nosotros.

A este cumpleaños, además, se suman rostros habituales del programa, como Carlos Barea, Valeria Vegas, Paco Tomás, entre otros, según se ha podido ver ya por las redes sociales de todos los protagonistas.

De todos los invitados, sin duda, la presencia de José Manuel Parada es la que se lleva todos los focos. Y es que él no solo fue el primer presentador del programa: fue su cocreador, y también su primer director.

A mediados de los 90, Ramón Colom, entonces director de programas, encargó a Parada que hiciese algo con un montón de películas de cine español cuyos derechos de emisión iban a expirar. Así, José Manuel concibió un espacio para homenajear al cine español clásico, pero también a sus estrellas.

Imagen del 30 aniversario de 'Cine de Barrio'.

Inicialmente, Cine de Barrio era un pisito por donde iban pasando los vecinos (Eloísa Martín, Miguel Caiceo, Julia Bustamante, Eva León), y cantaban algún tema conocido junto al invitado de turno acompañados con el piano de Pablo Sebastián.

Parada se rodeaba de estrellas (y amigas) para comentar las películas como Rocío Jurado, Rocío Dúrcal o Sara Montiel. Pero también rescataba a actrices que habían caído un tanto en el olvido, creando momentos únicos como la vez que unió a Josita Román y Lina Morgan.

Josita fue la actriz que protagonizó la primera versión de La tonta del bote, una película perdida, de la que no queda ninguna copia, y Lina fue la protagonista del remake, ese que tantas veces han pasado los sábados por la tarde en La 1.

José Manuel Parada montó su propia productora, Sil Producciones, con la que se hizo cargo del programa hasta 2003. Entonces RTVE decidió prescindir de él y de su productora, a pesar de que él había sido el padre de la criatura y también su director.

La directora de comunicación de la cadena, Teresa Alfageme, explicó que el adiós a Parada se debía a una cuestión monetaria. “No vamos a negar que el tema económico ha pesado. Contar con Carmen Sevilla nos cuesta más barato. Y a partir de ahora la producción del programa correrá a cargo de TVE totalmente”, recogía ABC al respecto.

Su sucesora fue, efectivamente, Carmen Sevilla, y Parada se tomó aquello como una traición. Esta misma semana, en Y ahora, Sonsoles, recordaba: “Te diré lo que me decía a mí Carmen Sevilla en Cine de Barrio: lo haremos juntos. Pero después me lo quitó”.

José Manuel no habló precisamente bien de Carmen como su sucesora, con una colección de dardos que ya es innecesario recordar. Y cuando la cabeza de la cantante y actriz dejó de ir del todo bien, las llaves de Cine de Barrio las heredó Concha Velasco.

José Manuel Parada en el 20 aniversario de 'Cine de Barrio' junto a Concha Velasco.

Cuando se cumplieron 20 años del programa, Parada regresó para charlar con Concha, demostrando que, por más que pasase el tiempo, esa seguía siendo su casa. Y así ha sido desde entonces. Aunque desde aquel 2003 Parada se ha reinventado como colaborador, concursante de reality o lo que corresponda, el nombre de Cine de Barrio le sigue acompañando allá donde esté.

Una prueba de ello la tenemos en MasterChef Celebrity, donde está concursando en lo que ha supuesto su regreso a RTVE. Raro es el día en que alguien no hace alguna mención al programa sobre el séptimo arte patrio, sin importar que él no esté al frente del mismo desde hace más de dos décadas.

Esta tarde, José Manuel Parada afronta este reencuentro con Cine de Barrio como una reivindicación personal y profesional, consciente de que el paso del tiempo no ha borrado el cariño del público ni el valor de su legado.

El homenaje por el 30 aniversario se convierte en una emotiva justicia poética que reconoce su implicación y la huella indeleble que dejó en el programa. Su vuelta, aunque puntual, devuelve al contenedor cinematográfico parte de su esencia original, la de un espacio dedicado tanto al cine español como a sus protagonistas y recuerdos compartidos por varias generaciones. Y demuestra que la historia del programa que ahora dirige Machús Osinaga sigue viva gracias a quienes la hicieron posible.