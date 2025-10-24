Ortega Cano, a lágrima viva, irrumpe en 'Supervivientes: All Stars' para sorprender a Gloria Camila: "Quiere darte calor"

Este jueves, una de las grandes bazas de Supervivientes: All Stars era la presencia de Gloria Camila Ortega en plató, tras ser expulsada del concurso el pasado domingo. La participante resolvería todas sus cuentas pendientes, pero también recibiría una emotiva sorpresa: la visita de José Ortega Cano

El reality show de Telecinco lideró la noche con récord de cuota de pantalla, un 18,9%, reuniendo una media de 1.049.000 espectadores. "¿Echas de menos a alguien en especial esta noche?", quiso saber Jorge Javier Vázquez, y Gloria Camila lo tenía claro: "A mi padre". "Hace mucho frío en Madrid, apetece salir poco a la calle...", comentaba el presentador.

La joven no terminaba de entender por dónde iban los tiros: "Mi padre con un abrigo va bien". "¡No, hombre! Lo digo porque tu padre ha querido estar contigo aquí para darte calor", avanzaba Vázquez, antes de que apareciese en plató el diestro, que se fundió en un efusivo abrazo con su hija menor.

"Estaba deseando verla. Vamos a tener un futuro muy bonito de aquí en adelante", aseguró Ortega Cano. El conductor del formato de Cuarzo Producciones preguntaba: "¿Cómo te imaginas ese futuro?". "Quiero ver a Gloria haciendo lo que a ella le gusta, trabajando en temas de invertir, en cosas bonitas", respondió.

"Ella ha dicho que es muy controladora, que lo tiene que tener todo en su sitio", recordó Jorge Javier. "Soy controladora, pero no dirijo la vida de nadie", matizó ella. "No, digo que te preocupas por toda tu familia", reculó el filólogo.

Recta final de 'SV: All Stars'

Tras la expulsión de Carlos Alba, la noche del jueves dejó a los primeros finalistas de Supervivientes: All Stars. La primera, como líder, fue Miri Pérez-Cabrero, que pudo decidir al segundo: Tony Spina. Entre Adara Molinero, Jessica Bueno y Rubén Torres, un robinsón se quedará a las puertas de la final.

Así, Jorge Javier Vázquez hizo oficial el calendario de la recta final del concurso. El próximo domingo, 26 de octubre, se producirá la mudanza de los participantes a Cayo Paloma. El martes, 28 de octubre, los espectadores de Telecinco vivirán la semifinal. Será el jueves, 30 de octubre, cuando se designe al flamante ganador de la segunda edición de Supervivientes: All Stars.

Después, Mediaset sacará más artillería pesada para su cadena principal. Tanto la vigésima edición de Gran Hermano como La isla de las tentaciones 9 ya se anuncian (y se presentarán la semana que viene ante la prensa), por lo que ambos formatos están al caer y convivirán en parrilla.