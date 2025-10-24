Jesús Calleja viajará por primera vez a China, el destino que se le resistía, con IlloJuan y Arantxa Sánchez Vicario

Jesús Calleja ya ha puesto rumbo esta semana a China para iniciar la segunda gran aventura de la nueva temporada de Universo Calleja que prepara Telecinco. El presentador de Mediaset consigue por fin alcanzar el país asiático, destino que hasta ahora se le resistía.

Vivirán la aventura los creadores de contenido Lola Lolita, Sofía Surferss, The Grefg e IlloJuan; la atleta María Pérez, reciente bicampeona mundial de marcha; los actores Luis Zahera, Gorka Otxoa e Hiba Abouk; la extenista Arantxa Sánchez-Vicario, y el maestro repostero Jordi Roca.

Calleja viajará con este variopinto grupo de invitados que le acompañarán en su recorrido por el gigante asiático. Un viaje en el que tendrán la ocasión de convivir y compartir momentos únicos.

Además, Mediaset informa de que la primera aventura de la tanda, un viaje a lo largo y ancho de Canadá, ya está grabada. Maxi Iglesias, Ruth Lorenzo, Santi Millán, Ana Peleteiro, Willy Bárcenas y Raúl Pérez son sus protagonistas.

Producido por Zanskar Producciones, Universo Calleja ofrece mucho más que un viaje de aventura: es una experiencia de convivencia y autodescubrimiento en la que los participantes se enfrentan a la naturaleza, al entorno y a sí mismos.

Jesús Calleja, Ana Peleteiro y Santi Millán en 'Universo Calleja' @apeleteirob

A lo largo de cada ruta, se generan vínculos inesperados y surgen conversaciones que trascienden lo puramente televisivo. Como ha explicado el propio leonés, "estos viajes en grupo nos permiten ver la versión más auténtica de cada persona. Más allá de los retos o los paisajes, lo que queda son las emociones compartidas y las historias que nacen entre nosotros".

China, un "dolor de cabeza"

El hecho de que lo nuevo de Universo Calleja tenga a China como escenario es un paso más para la productora de Jesús Calleja. Hace unos meses, en declaraciones exclusivas a BLUPER, María Ruiz Calzado admitía: "Siempre se nos ha resistido China porque, en el fondo, es un desconocido".

"Los permisos son complicados. Es un reto también, porque es tan inmenso, que sólo decidir qué hacer en China ya es un dolor de cabeza", señalaba a este periódico el cerebro de Zanskar, una compañía para la que los imposibles no existen. Hasta consiguió que Jesús llegase al espacio a bordo del cohete New Shepard, de la empresa Blue Origin.

Este fue el último gran proyecto al que dio luz verde Paolo Vasile, antes de su marcha de Mediaset a finales de 2022. "Era un viejo proyecto que teníamos pero la idea se fue desinflando", admitía Ruiz Calzado sobre Calleja en el espacio, un programa que salió adelante gracias al acuerdo entre el grupo de Fuencarral y Prime Video.