Susanna Griso, ante el ataque personal de la 'influencer trumpista': "Antes de opinar de mi vida, conóceme"
'Espejo Público' ha vuelto a contar con Ada Lluch, fiel defensora del presidente de Estados Unidos, que acusó al programa de "echarla" en su anterior visita.
Más información: Denuncian por presunta agresión sexual a Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma
Ada Lluch, la influencer trumpista que hace unas semanas acusó a Espejo Público de haberla echado de plató, ha vuelto al programa para resolver cuentas pendientes. En la visita anterior, la joven dio datos falsos sobre cuestiones como la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres o la transexualidad.
"Se me llamó para hablar del Nobel de la Paz de Trump. Cuando llegué, me vi en una emboscada cuando me puse a decir datos. Se me empezó a faltar el respeto, se me cortó y se terminó la entrevista", ha denunciado la entrevistada, pero Susanna Griso pronto le ha parado los pies.
"La vez que viniste a plató, yo te reiteré la invitación, porque se nos quedaba corto. Eran 15 minutos. Te dije: 'Te reitero la invitación para que otro día vengas con las estadísticas'. No sé si tienes algún problema de comprensión verbal", le ha espetado la presentadora de Antena 3, y ella le ha respondido: "No tengo ningún problema de comprensión verbal".