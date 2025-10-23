Susanna Griso y Ada Lluch, la 'influencer trumpista', en 'Espejo Público'.

Susanna Griso, ante el ataque personal de la 'influencer trumpista': "Antes de opinar de mi vida, conóceme"

'Espejo Público' ha vuelto a contar con Ada Lluch, fiel defensora del presidente de Estados Unidos, que acusó al programa de "echarla" en su anterior visita.

Ada Lluch, la influencer trumpista que hace unas semanas acusó a Espejo Público de haberla echado de plató, ha vuelto al programa para resolver cuentas pendientes. En la visita anterior, la joven dio datos falsos sobre cuestiones como la inseguridad ciudadana, la violencia contra las mujeres o la transexualidad.

"Se me llamó para hablar del Nobel de la Paz de Trump. Cuando llegué, me vi en una emboscada cuando me puse a decir datos. Se me empezó a faltar el respeto, se me cortó y se terminó la entrevista", ha denunciado la entrevistada, pero Susanna Griso pronto le ha parado los pies.

"La vez que viniste a plató, yo te reiteré la invitación, porque se nos quedaba corto. Eran 15 minutos. Te dije: 'Te reitero la invitación para que otro día vengas con las estadísticas'. No sé si tienes algún problema de comprensión verbal", le ha espetado la presentadora de Antena 3, y ella le ha respondido: "No tengo ningún problema de comprensión verbal".

En esta ocasión, para que estuviera prevenida y no se volviera a "inventar" que la estaban echando, Griso le informaba de la escaleta cuando el reloj marcaba las 10:25 horas: "Esto se acaba a y 40. No te estoy echando, es que pasamos a otro tramo. Has entendido la diferencia, ¿no?".
 
Después de que Espejo Público combatiese con informaciones los bulos, Susanna Griso invitó a la defensora de Trump a sentarse a la mesa de debate y confrontar con los colaboradores. En la disputa, Afra Blanco ha sido de las más directas: "¿Cuánto cash ingresas por mentir?".
 
 
La influencer trumpista ha respondido a la sindicalista: "Me estás atacando emocionalmente". Y, poco después, lanzaba un ataque personal a la conductora de Atresmedia: "Yo no soy la que vive en un chalet de un millón y medio de euros". "Yo espero que no tengas que entrar en ataques personales", le afeaba, elegantemente, Susanna.
 
La que no se cortaba ni un pelo, en su línea habitual, era Blanco. "¡Te molesta que se pueda pagar su casa y no se la pague su marido! Acabas de ser una machista. Eres una machista", le gritaba la también colaboradora de formatos como Más vale tarde o laSexta Xplica.
 
"Yo te deseo que te vaya bien en la vida, y que te puedas comprar tu propia casa", aseguraba Griso, con una estocada final: "Me gustaría que, antes de opinar sobre mi vida, conocieses mi vida".