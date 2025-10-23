Juan del Val visitará ‘El Hormiguero’ por su Premio Planeta y Pablo Motos promete una “entrevista salvaje”

La tertulia de los jueves de El Hormiguero suele tener un fuerte tono político habitualmente. Esta semana, sin embargo, tras la visita de Isabel Preysler, la charla fue mucho más amable y mundana, pues la socialité de origen filipino se quedó para hablar con su hija Tamara, Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo.

Entre otros temas, se ha hablado de churros, de modales en la mesa y de lectura, y no precisamente porque Isabel estuviese presentando sus memorias. Así, Pablo Motos citó a Eduardo Mendoza, Premio Princesa de Asturias de este año, quien ha dicho que “se puede vivir sin leer porque hay gente que lee y es idiota, pero es lo mejor del mundo”.

“¿Con qué parte de la frase estáis más de acuerdo?”, preguntó a los tertulianos. “Yo con todas. Sí, es lo mejor del mundo y, efectivamente, se puede vivir sin leer. Y hay gente que lee que es idiota. O sea, yo estoy de acuerdo con las tres cosas, pero además sin ninguna duda”, sentenciaba Juan del Val.

“De verdad que yo estoy de acuerdo con Eduardo Mendoza que, por cierto, es uno de los mejores escritores de España, sabe lo que dice y sí efectivamente hay gente que lee que es muy tonta”, insistió el esposo de Nuria Roca.

“A ver, el Premio Planeta es él”, le justificó Tamara Falcó con sorna. “Y Eduardo Mendoza, por cierto, también”, apostilló del Val. “Ah, entre vosotros os saludáis, ¡hola, Premio Planeta!”, bromeó Pablo Motos, aunque Juan corrió a apuntar que “no me puedo comparar”.

Tras hablar un poco más sobre hábitos de lectura, Pablo Motos finalizó la tertulia diciendo: “Recomendamos leer, en cualquier caso, el libro de Isabel Preysler”. Y dirigiéndose a Juan del Val, añadió: “Y cuando salga el tuyo... ¿cuándo sale?”.

“El 5 de noviembre”, confirmó el autor de Vera, una historia de amor. “¿Vendrás al programa?”, le propuso el presentador. “Si tú me invitas vendré al programa”, contestó Juan, dejando la pelota en el tejado del valenciano. “Te invito”, confirmó Pablo Motos.

“Pero, si vengo al programa, hay que hablar de un montón de cosas. Porque yo aquí vengo muchas veces, o sea, hay que contar cosas distintas”, propuso el escritor. “Entrevista salvaje”, sintetizó Pablo Motos. “Absolutamente”, confirmó Juan del Val, que acabó el programa haciendo uno de sus habituales “polémicos”, y que dedicó, en esta ocasión, a la gente que estornuda muy fuerte.