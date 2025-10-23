David Broncano y Lalachus rompen su silencio sobre volver a dar las Campanadas: "Ya lo dijimos, muy buenos recuerdos"

David Broncano y Lalachus, protagonistas indiscutibles de la pasada Nochevieja en RTVE, han puesto fin a las especulaciones sobre su regreso a las Campanadas. Los presentadores de La Revuelta confirmaron en su programa de La 1 que no repetirán experiencia este año, pese al rotundo éxito de la edición anterior.

La emisión del 31 de diciembre de 2024 se convirtió en Televisión Española en líder de audiencia. Con 5,64 millones de espectadores y una cuota del 33,1%, el dúo superó a Antena 3 por un estrecho margen. El humor espontáneo y el tono irreverente de la retransmisión marcaron la despedida del año.

Entre bromas, Broncano llegó a reconocer durante la emisión que había aceptado el encargo “a regañadientes”. Sin embargo, el resultado terminó siendo un éxito tanto de audiencia como de repercusión mediática, situando al programa entre los más comentados en redes sociales durante las primeras horas de 2025.

Aun así, el humorista dejó clara su decisión tan solo unos días después: “Yo no lo voy a hacer nunca más… Estuvo muy gracioso, pero una vez y ya está”. Su comentario, entonces tomado a la ligera, cobró sentido este miércoles cuando volvió a referirse al tema en pleno directo de La Revuelta.

“¿Qué vas a hacer en Nochevieja este año?”, preguntó Broncano a su compañera, entre risas. “Porque no vamos a dar las Campanadas, claro…”. La respuesta de Lalachus fue inmediata: "No, no se va a hacer. Estaré con mi familia, cenando tranquilos". Con estas palabras, sellaron su despedida.

Lalachus y David Broncano, en las campanadas de TVE RTVE

El público presente en el Teatro Príncipe, donde se grabó el programa, reaccionó con sorpresa y un toque de engaño. No obstante, Broncano recurrió una vez más a su estilo desenfadado para suavizar el momento: “Ya lo dijimos, muy buenos recuerdos, pero hasta aquí”.

La charla derivó en una idea improvisada. “Podríamos verlas juntos, en casa de los Javis, o algo así”, bromeó el presentador, provocando las carcajadas de su compañera. Lalachus siguió el juego con ironía, aunque antes lanzó un dardo humorístico hacia los futuros presentadores de la Puerta del Sol.

“Si alguien te da una estampita de un programa de tu infancia para que la saques en directo, no lo hagas”, advirtió, recordando su comentada anécdota con una imagen del Grand Prix en plena retransmisión de 2024, uno de los momentos más virales de la pasada Nochevieja.

Por ahora, RTVE no ha confirmado quiénes tomarán el relevo en las Campanadas 2025-2026. Mientras los nombres de Ramón García y Ana Obregón vuelven a sonar con fuerza, el misterio sobre la próxima retransmisión de Nochevieja promete mantenerse algunas semanas más.