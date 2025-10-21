TVE cancela 'Cuánto, cuánto, cuánto' tras solo dos entregas por su desplome de audiencia en La 1

TVE ha decidido cancelar el programa Cuánto, cuánto, cuánto, presentado por Eva Soriano y Aníbal Gómez, apenas dos semanas después de su estreno. El espacio, que buscaba dinamizar las noches de sábado en La 1 con humor y entretenimiento, no logró el respaldo del público.

El concurso, producido por Encofrados Encofrasa, El Terrat (The Mediapro Studio) y la propia corporación pública, emitió solo dos entregas: el sábado 11 de octubre, su estreno, y el 18 de octubre. Pese a la expectativa inicial, el formato no consiguió mantener una audiencia competitiva para el prime time.

El debut de Cuánto, cuánto, registró un 10,6% de cuota de pantalla y reunió a 881.000 espectadores. Aunque la cifra parece prometedora, lo cierto es que el programa heredó un fuerte arrastre del partido entre España y Georgia, emitido justo antes, que logró un 32,7% de share y 3.447.000 seguidores.

La segunda semana, sin el empuje del fútbol, ​​los datos se desplomaron. El pasado sábado, Cuánto, cuánto, cuánto marcó un 5,1% de cuota y apenas 492.000 espectadores, lo que supuso una pérdida de más de la mitad de su audiencia. Ante este resultado, TVE optó por cancelar el formato de manera inmediata.

Según adelantó la cuenta de Instagram PocoPasaTV y han confirmado varios medios, la decisión se tomó tras constatar que el formato no tenía margen de mejora. “El programa se grababa semanalmente y no queda ningún episodio pendiente de emisión”, recoge la publicación citando fuentes de la cadena.

Imagen de 'Cuánto, cuánto, cuánto'.

Las grabaciones que estaban previstas para los días 23 y 29 de octubre fueron suspendidas definitivamente, descartando la posibilidad de reubicar el espacio en otra franja o plataforma. La dirección de contenidos de TVE habría optado por frenar costes ante la baja rentabilidad de audiencia y producción.

De este modo, La 1 apostará por el cine para ocupar la franja del sábado noche. La película de turno competirá directamente con Bailando con las estrellas en Telecinco, La ruleta de la suerte: edición nocturna en Antena 3, el cine de Cuatro y laSexta Xplica! en laSexta.

La rápida cancelación de Cuánto, cuánto, cuánto refleja la dificultad de las cadenas generalistas por fidelizar al público en el prime time del fin de semana, un terreno cada vez más dominado por formatos de gran espectáculo, realidades y el consumo bajo demanda en plataformas digitales. Se suma, además, a otras cancelaciones fulminantes de RTVE de los últimos meses, tal como sucedió con La garita.