Susanna Griso revela la condición que puso a Sarkozy durante su entrevista en 2023: "No me podía levantar a saludarle"

Nicolas Sarkozy ingresó este martes 21 de octubre en la prisión de la Santé, en París, para cumplir una condena de cinco años por financiación ilegal de su campaña presidencial de 2007. Su llegada, acompañado por su esposa Carla Bruni entre aplausos y gestos de afecto, marcó una jornada histórica en Francia.

El expresidente galo se convierte en el primero en cumplir condena en prisión, pese a que la sentencia aún no es firme y ha sido recurrida. Además de la pena de cárcel, Sarkozy deberá abonar una multa de 300.000 euros, acumulando ya tres condenas judiciales en los últimos años.

La imagen de Bruni despidiéndose de su marido ante las puertas del penal ha recorrido los medios internacionales, simbolizando el lado más humano de una de las figuras más controvertidas de la política francesa. Desde su entorno, insisten en que confía en “la restauración de la verdad” y mantiene su inocencia.

El caso ha sido ampliamente comentado en el plató de Espejo Público. Durante la emisión de este martes, Susanna Griso recordó su última entrevista con Nicolas Sarkozy, concedida al programa de Antena 3 en 2023, en plena promoción de sus memorias y cuando ya pesaban sobre él los primeros procesos judiciales.

El periodista destacó la serenidad y determinación del exmandatario francés: “Estaba muy tranquilo, convencido de que la verdad se acabaría demostrando”. Sin embargo, Griso confesó que aquella conversación estuvo marcada por una curiosa condición que impuso a Sarkozy antes de sentarse frente a las cámaras.

Susanna Griso y Sarkozy en 2023 en Antena 3.

Según relató la presentadora, el político pidió expresamente que ella no se levantara a saludarlo al inicio de la entrevista. “Le entrevistamos con sus alzas y con la condición de que yo no podía levantarme en ningún momento”, explicó entre risas. El gesto, aseguró, revelaba su conocido complejo con la estatura.

Griso recordó también que Sarkozy se mostró especialmente molesto con un vídeo humorístico en el que se mencionaban las elevaciones que utilizaba en su calzado. Aquello, según el periodista, “no le hizo ninguna gracia” y provocó que su equipo insistiera en controlar todos los detalles de su aparición televisiva.

Pese a la anécdota, el periodista destacó que la entrevista transcurrió con absoluta cordialidad. “Fue atento, muy preparado y con una enorme conciencia de su propia imagen”, concluyó Griso, reflexionando sobre cómo aquel encuentro televisivo anticipó la mezcla de orgullo, estrategia y vulnerabilidad que hoy rodea al expresidente Sarkozy.