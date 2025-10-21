Okupas, cuernos y sectas: 'La que se avecina' estrena el tráiler de la temporada 16 y Prime Video pone fecha al estreno

El universo de La que se avecina suma una nueva era a su larga trayectoria. Prime Video ha confirmado el estreno de la temporada 16 de la popular comedia el próximo 18 de noviembre. Esta nueva entrega contará con ocho episodios de 50 minutos, lo que supone un recorte en su duración, y marcará un hito al incluir el capítulo número 200 de la serie.

Cada martes se estrenará un nuevo episodio, manteniendo el formato de lanzamiento semanal que ha acompañado a la serie desde su llegada a la plataforma. La producción, creada por Mediaset España en colaboración con Contubernio Films, promete mantener intacta la fórmula de enredos, humor ácido y situaciones imposibles que la han convertido en un referente de la televisión española.

Este anuncio coincide, además, con el anuncio por parte de Telecinco de que próximamente estrenará su temporada 15. La cadena de Mediaset ya ha comenzado a promocionar estas nuevas entregas que vieron la luz en Prime Video hace justo un año.

El reparto habitual regresa con rostros tan reconocibles como Jordi Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Félix Gómez, Carlos Areces, Luis Merlo, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Mamen García, Macarena Gómez, Nacho Guerreros, Raúl Peña, Paz Padilla y Daniel Muriel, entre otros muchos.

En esta nueva temporada, los inquilinos de Contubernio 49 seguirán atrapados en su particular bucle de locura comunitaria. Amador se reinventa como empresario enamorado, Antonio continúa con sus delirios de poder, Yoli y Óscar sobreviven a la paternidad, Martín inaugura un restaurante y Menchu ​​y Fina se embarcan en insólitas misiones.

LQSA Tráiler Temporada 16

La trama combinará celos, okupas, sectas, cuernos, drogas, bucles espacio-temporales y una inesperada sorpresa en el capítulo 200. Todo con el humor característico que se ha convertido a La que se avecina en la comedia nacional más longeva del siglo XXI.

La producción está firmada por Mediaset España y Contubernio Films, con Laura y Alberto Caballero al frente. El guion ha sido escrito por Alberto Caballero, Daniel Deorador, Carla Nigra y Elisabeth Lorda i Cruz, garantizando una temporada repleta de caos, carcajadas y nuevos capítulos de convivencia imposible.

El episodio 200

Para celebrar este histórico episodio 200, los seguidores podrán vivir una experiencia única en pantalla grande. Cine Yelmo proyectará el capítulo en su red de más de 40 salas repartidas por toda España, dentro de su ventana de contenido alternativo +Que Cine. Las proyecciones se realizarán los días 11 y 15 de noviembre en ciudades como Madrid, Barcelona, ​​Valencia, Málaga, Sevilla, Gijón, Bilbao, Vigo o Las Palmas de Gran Canaria.

Las entradas ya están disponibles en preventa a través de la app y la web de Cine Yelmo. El evento permitirá a los fans disfrutar de un lanzamiento especial en compañía de otros seguidores, en lo que promete ser una cita marcada por la nostalgia y la comedia.