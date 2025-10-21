Ni Matamoros ni Belén Esteban: este colaborador de ‘No somos nadie’ se postula para ‘Supervivientes’ y se ve ganador

A Supervivientes: All Stars 2 le queda muy poco en antena. El reality de Telecinco ya encara su recta final, con Carlos, Miri y Rubén Torres como concursantes nominados. En No somos nadie han hablado de este asunto en la Quickie Ronda, e incluso han tanteado que el programa acabe el domingo 2 de noviembre.

A través de videollamada, María Patiño estaba charlando del asunto (y del próximo estreno de La isla de las tentaciones) junto al periodista Berto Molina, cuando un colaborador pidió hacer una pregunta. Y, dirigiéndose a Molina, lanzó: “¿Qué hay que hacer para entrar en Supervivientes?”.

“Me encantaría entrar en Supervivientes”, añadió. El autor de esas palabras fue Rafa López, el antaño concursante de Gran Hermano 4, y que desde hace unas semanas colabora en el magacín.

Así, Rafa reconoció que lo ha intentado, pero que cree que al no ser en la actualidad un personaje muy conocido carecería de interés para el formato. “Pero es una de las experiencias que me encantaría vivir”, defendió.

Berto Molina le aclaró que, en la actualidad, la poca popularidad no tiene por qué jugar en contra de un posible fichaje, pues en cada edición hay varias personas que no son casi conocidas, y otros solo lo son por ciertos realities.

Rafa López en 'No somos nadie'.

Así, Rafa López aseguró: “Siempre he dicho que ganaría Supervivientes, y mira que en mi época me llamaron mueble”. Con este comentario se refería a su paso por Gran Hermano, donde consiguió alzarse como finalista, con tan solo 24 años.

Entonces era conocido por ser seminarista. Años después, como él mismo ha contado, acabó dejando los hábitos y encontró el amor con un hombre, con el que se casó y vivió en Almería. Recientemente, en otra entrega de No somos nadie contó que cuando entró en Gran Hermano tenía pareja, un político que estaba casado y tenía familia.

Para Rafa, su mayor punto de fortaleza para ser competitivo en Supervivientes es su propio origen: “Creo que el haberme criado en un pueblo como las amapolas me daría puntos”. Y Berto Molina le apuntó que también le haría falta un buen representante.

Con curiosidad, María Patiño preguntó al periodista si cree que a Rafa López le sumaría o le restaría de cara a un hipotético fichaje por Supervivientes el formar parte del programa No somos nadie. “Creo que ni suma ni resta”, obtuvo la presentadora por respuesta, pues “mira lo que ha pasado con Lydia Lozano”, que hace unas semanas volvió a Mediaset y es un peso pesado de ¡De Viernes!.