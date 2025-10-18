“Me hacéis una faena”: Bertín Osborne se derrumba en el especial 200 de su programa al recordar a Arévalo
Belinda Washington recordaba una anécdota que el presentador vivió con su gran amigo, cuyo fallecimiento se produjo hace año y medio.
Bertín Osborne ha vivido un momento muy emotivo en el especial 200 de su programa en Canal Sur. En plena celebración, la organización ha querido recordarle un momento que vivió con su gran amigo Arévalo, fallecido hace año y medio. El presentador no pudo evitar romper a llorar.
Este pasado 17 de octubre, El show de Bertín celebraba su emisión número 200. El formato se ha consolidado como uno de los más estables de Canal Sur y también emblemáticos de la FORTA, dado que se emite en diferido en otros canales autonómicos.
Tras cinco años ininterrumpidos de emisión, en los que Bertín sólo ha faltado cuando le tocó grabar su participación en Tu cara me suena. El programa 200 ha hecho un repaso de los mejores momentos que se han vivido en el night show.
Y, por supuesto, esto ha incluido un homenaje a Arévalo. Fallecido en enero de 2024, era imposible de no acordarse del paso del gran amigo del presentador en su programa, provocando que el propio Bertín llorase de emoción al recordar a su gran amigo.
Durante esta entrega especial producida por Proamagna, el programa quiso repasar su historia a través de un trivial presentado por Belinda Washington. La actriz retó a Bertín y a sus colaboradores a recordar los instantes más singulares del formato, con preguntas que repasaron la infinidad de anécdotas vividas en plató.
Bertín Osborne se rompe al recordar el paso de Arévalo por @elshowdebertin pic.twitter.com/2WPDtBx55P— TVMASPI (@sebas_maspons) October 18, 2025
Una de las cuestiones giró en torno a qué humorista se atrevió a jugar con ellos a El desafinador. Las opciones eran El comandante Lara, Santi Rodríguez y Arévalo, momento en el que Osborne confesó emocionado: “Prefiero no ver a Arévalo, prefiero Santi Rodríguez”, recordando la pérdida de su gran amigo.
Por supuesto, la respuesta correcta era Arévalo. El programa emitía entonces instantes que el presentador y el humorista compartieron en el plató. Esto provocó que Bertín Osborne se rompiese delante del público.
“Pues me hacéis una faena con esto”, dijo entre balbuceos, rompiendo a llorar justo después. "Por eso hay que disfrutar de la vida, porque estamos de paso todos", añadió Belinda Washington, imprimiendo un tono de reflexión a una velada destinada a celebrar, pero también a rememorar. La actriz no dudaba en abrazar al presentador en señal de apoyo.
La emisión especial del programa dejó también sorpresas para el público. Por ejemplo, estuvo la presencia destacada de Modesto Barragán, histórico presentador de Andalucía Directo, quien acudió como invitado especial en su propio homenaje por los 7.000 programas alcanzados en el icónico espacio de las tardes de Canal Sur.