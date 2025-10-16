Diego Aguado, el ganador de 83.300 euros en 'Cifras y Letras': "Invertiré el bote en la entrada de una casa. La cosa está difícil"

Diego Aguado ha entrado en la historia de Cifras y Letras este jueves, 16 de octubre. Justo cuatro meses después de la entrega del último bote, el madrileño ha conseguido el hito del concurso de La 2. El 16 parece ser su amuleto, pues ese el número de programas que le han hecho falta para lograr el premio: se ha embolsado más ni menos que 83.300 euros.

BLUPER ha podido charlar con este matemático, consultor para empresas de juegos de mesa y videojuegos, y un auténtico fan de la cultura japonesa. Y puede parecer tópico, pero es real: se ha quitado la espinita de participar en su juego favorito de la televisión. Juego que, por cierto, está en racha de audiencias: en octubre, promedia un 6,3% y 719 000 seguidores, igualando su mejor cuota, la de junio.

"Superé el casting rápido, pero he estado esperando la llamada para concursar casi dos años". De hecho, ya casi ni esperaba la llamada. Habiendo concursado en El Cazador o Pasapalabra, entre otros, destaca la diferencia más significativa entre estos formatos y el que presenta Aitor Albizua: "Salvando las distancias, Cifras es como un Fórmula 1, tienes que ir sumando centésima a centésima".

Considera que se ha preparado para el concurso de forma relajada, si en ese estudio extra, parecido a "unas oposiciones", que implica el programa del rosco: "Lo he seguido todos los días, jugando desde casa. Estoy en grupos con gente intentando contestar las preguntas".

Queda claro que Diego es un acérrimo de los concursos, tanto como concursante como espectador, por lo que se moja sobre el hecho de las cadenas ceben la entrega de un bote para mantener atenta a la audiencia. "Puede romper un poquito la ilusión, pero lo entiendo. Es parte del juego".

Diego Aguado, durante una prueba numérica en 'Cifras y Letras'. RTVE

¿Qué se le pasa a uno por la cabeza, justo en el momento previo a acertar la última pregunta?

Lo tengo bastante grabado, no recuerdo la palabra que era exactamente, pero vi que iba saliendo todo. Había perdido la cuenta de las que llevaba acertadas y las que no. Es verdad que llevaba varios programas acercándome al bote, pero sin tenerlo a tiro.

Siempre me quedaba en 9 o 10. 11 incluso. De repente, el día del bote, al ver que tenía 11, me dí cuenta de que tenía la llave y no la había usado. Tardé un par de segundos en hacer clic. Ni siquiera intento resolver la última, me doy cuenta de que ya está conseguido. No esperaba llevármelo.

¿Te ha sido difícil guardar el secreto?

No ha sido muy difícil, sobre todo porque esto se grabó con cierto tiempo de antelación. Poca gente sabía que había concursado. Lo sabía mi chica, mis padres y un par de amigos muy escogidos. Cuando se empezó a emitir, me vino una avalancha de gente preguntándome si me llevaba el bote o no. Y no he soltado prendas. Se habrán llevado la sorpresa en directo.

"En el casting, tienen en cuenta todo, no solo que se te dé bien, sino que tengas cierta soltura para interaccionar, para explicar las cosas"

¿Cómo es exactamente el casting de Cifras y Letras?

Es un casting parecido al de cualquier otro concurso. Tiene como dos partes: una entrevista personal, como de trabajo, y una parte que simula las pruebas del concurso. Te hacen una batería de preguntas de cifras y otra batería de letras. Eran bastantes, unas diez de cada o así. Tienen en cuenta todo, no solo que se te dé bien, sino que tengas cierta soltura para interaccionar, para explicarlo.

¿Tardaron mucho en llamarte?

Sí. El casting lo hice realmente antes de que empezara a emitirse el concurso. Cuando me enteré de que el concurso volvía, fui como una bala. Es el programa en el que siempre había querido participar. Superé el casting rápido, pero he estado esperando la llamada para concursar casi dos años. Es decir, sabía que tenía plaza, pero ya dudaba si iba a llegar el día o no.

Diego, frente a una de sus contrincantes en 'Cifras y Letras'. RTVE

¿Qué vas a hacer con el premio?

Mi plan era ver hasta dónde podía llegar, sumando programa a programa, e invertir esa cantidad en algún proyecto propio del mundo de los juegos de mesa, que es a lo que yo me dedico. A algún proyecto editorial. Como ahora se ha sumado el bote, pues ahí ya se puede pensar en más. Junto con otros ahorros, he pensado en meterme en la entrada de una casa, que está la cosa complicada.

Como persona que ha pasado por tantos concursos, ¿estás a favor o en contra de que se anuncien los botes?

Por un lado, entiendo que las cadenas lo hagan, por la guerra de audiencias. Pueden asegurarse ese día y es un plus muy importante. Como espectador, me gusta menos. No tanto por el hecho de que se anuncie el bote, sino porque, cuando no se anuncia, sabes que no se lo llevan. Puede romper un poquito la ilusión, pero lo entiendo. Es parte del juego.

Cifras y Letras es prácticamente el programa más visto de La 2 cada día. ¿Por qué crees que conecta tanto con el espectador?

Se ha asentado en una franja horaria que podía parecer rara para los concursos. Precisamente por eso es buena alternativa a esa hora, por la tarde igual hay más competencia. Ese éxito es el horario que han elegido.