Diego Aguado, el ganador de 83.300 euros en 'Cifras y Letras': "Invertiré el bote en la entrada de una casa. La cosa está difícil"
BLUPER charla con el participante del concurso de La 2, que este jueves, 16 de octubre, se ha hecho con esta jugosa cantidad de dinero.
Diego Aguado ha entrado en la historia de Cifras y Letras este jueves, 16 de octubre. Justo cuatro meses después de la entrega del último bote, el madrileño ha conseguido el hito del concurso de La 2. El 16 parece ser su amuleto, pues ese el número de programas que le han hecho falta para lograr el premio: se ha embolsado más ni menos que 83.300 euros.
BLUPER ha podido charlar con este matemático, consultor para empresas de juegos de mesa y videojuegos, y un auténtico fan de la cultura japonesa. Y puede parecer tópico, pero es real: se ha quitado la espinita de participar en su juego favorito de la televisión. Juego que, por cierto, está en racha de audiencias: en octubre, promedia un 6,3% y 719 000 seguidores, igualando su mejor cuota, la de junio.
"Superé el casting rápido, pero he estado esperando la llamada para concursar casi dos años". De hecho, ya casi ni esperaba la llamada. Habiendo concursado en El Cazador o Pasapalabra, entre otros, destaca la diferencia más significativa entre estos formatos y el que presenta Aitor Albizua: "Salvando las distancias, Cifras es como un Fórmula 1, tienes que ir sumando centésima a centésima".
Considera que se ha preparado para el concurso de forma relajada, si en ese estudio extra, parecido a "unas oposiciones", que implica el programa del rosco: "Lo he seguido todos los días, jugando desde casa. Estoy en grupos con gente intentando contestar las preguntas".
Queda claro que Diego es un acérrimo de los concursos, tanto como concursante como espectador, por lo que se moja sobre el hecho de las cadenas ceben la entrega de un bote para mantener atenta a la audiencia. "Puede romper un poquito la ilusión, pero lo entiendo. Es parte del juego".
¿Qué se le pasa a uno por la cabeza, justo en el momento previo a acertar la última pregunta?
Lo tengo bastante grabado, no recuerdo la palabra que era exactamente, pero vi que iba saliendo todo. Había perdido la cuenta de las que llevaba acertadas y las que no. Es verdad que llevaba varios programas acercándome al bote, pero sin tenerlo a tiro.
Siempre me quedaba en 9 o 10. 11 incluso. De repente, el día del bote, al ver que tenía 11, me dí cuenta de que tenía la llave y no la había usado. Tardé un par de segundos en hacer clic. Ni siquiera intento resolver la última, me doy cuenta de que ya está conseguido. No esperaba llevármelo.
¿Te ha sido difícil guardar el secreto?
No ha sido muy difícil, sobre todo porque esto se grabó con cierto tiempo de antelación. Poca gente sabía que había concursado. Lo sabía mi chica, mis padres y un par de amigos muy escogidos. Cuando se empezó a emitir, me vino una avalancha de gente preguntándome si me llevaba el bote o no. Y no he soltado prendas. Se habrán llevado la sorpresa en directo.
"En el casting, tienen en cuenta todo, no solo que se te dé bien, sino que tengas cierta soltura para interaccionar, para explicar las cosas"
¿Cómo es exactamente el casting de Cifras y Letras?
Es un casting parecido al de cualquier otro concurso. Tiene como dos partes: una entrevista personal, como de trabajo, y una parte que simula las pruebas del concurso. Te hacen una batería de preguntas de cifras y otra batería de letras. Eran bastantes, unas diez de cada o así. Tienen en cuenta todo, no solo que se te dé bien, sino que tengas cierta soltura para interaccionar, para explicarlo.
¿Tardaron mucho en llamarte?
Sí. El casting lo hice realmente antes de que empezara a emitirse el concurso. Cuando me enteré de que el concurso volvía, fui como una bala. Es el programa en el que siempre había querido participar. Superé el casting rápido, pero he estado esperando la llamada para concursar casi dos años. Es decir, sabía que tenía plaza, pero ya dudaba si iba a llegar el día o no.
¿Qué vas a hacer con el premio?
Mi plan era ver hasta dónde podía llegar, sumando programa a programa, e invertir esa cantidad en algún proyecto propio del mundo de los juegos de mesa, que es a lo que yo me dedico. A algún proyecto editorial. Como ahora se ha sumado el bote, pues ahí ya se puede pensar en más. Junto con otros ahorros, he pensado en meterme en la entrada de una casa, que está la cosa complicada.
Como persona que ha pasado por tantos concursos, ¿estás a favor o en contra de que se anuncien los botes?
Por un lado, entiendo que las cadenas lo hagan, por la guerra de audiencias. Pueden asegurarse ese día y es un plus muy importante. Como espectador, me gusta menos. No tanto por el hecho de que se anuncie el bote, sino porque, cuando no se anuncia, sabes que no se lo llevan. Puede romper un poquito la ilusión, pero lo entiendo. Es parte del juego.
Cifras y Letras es prácticamente el programa más visto de La 2 cada día. ¿Por qué crees que conecta tanto con el espectador?
Se ha asentado en una franja horaria que podía parecer rara para los concursos. Precisamente por eso es buena alternativa a esa hora, por la tarde igual hay más competencia. Ese éxito es el horario que han elegido.
¿Te apetece probar en otro concurso?
A corto plazo, no lo tengo en mente, estoy en proceso de digerir esto. Ha sido largo. Ya te digo, desde que empezó el casting hasta que ha terminado todo, han pasado dos años. Que he estado haciendo otras cosas, pero, a nivel concurso, he estado centrado en Cifras y Letras. Lo he seguido todos los días, jugando desde casa. Estoy en grupos con gente intentando contestar las preguntas.
El último ganador del bote, José Antonio, nos contaba que no se había preparado específicamente para el concurso.
Hay concursos más fáciles de estudiar en cuanto a la estrategia. No digo que sea fácil. Estudiarse Pasapalabra es como estudiarse unas oposiciones. Pero en Cifras y Letras no está tan claro. Yo me he esforzado en analizar el concurso, cada prueba, qué trucos se pueden emplear en cada una de ellas. Ir sacándole punta al lápiz. Salvando las distancias, lo veo como un Fórmula 1, tienes que ir sumando centésima a centésima.
En tu presentación decías que no descuidas las letras, pese a ser matemático. ¿Percibes ese enfrentamiento tan común en tu vida diaria?
Es un enfrentamiento un poco clásico, aunque creo que cada día va a menos. A nivel más jocoso, sí. A nivel personal, yo habré estudiado matemáticas, pero nunca me han dejado de interesar las humanidades o cualquier otra rama del conocimiento o saber.
Al que tenga interés e inquietud le puede interesar todo. Si hay una persona súper preparada en el tema de las humanidades, yo le diría que se acerque a las matemáticas. No para estudiarlas, sino por curiosidad. Existen todo tipo de matemáticas recreativas que están al alcance de todo el mundo
Y ese viaje a Japón, ¿qué? ¿Está más cerca?
Pues pasa una cosa curiosa. Yo estuve por primera vez en Japón hace tiempo, como hace 12 o 13 años. Mi idea era volver después del concurso, pero se ha alargado tanto el tema entre el casting y el concurso que en realidad ya he vuelto a Japón. Fue el verano pasado, así que ya me he quitado esa espinita. Pero sigo teniendo ganas de volver una tercera vez.