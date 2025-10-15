Bulldog TV responde: de los secretos del casting de 'Bailando con las estrellas' al "potencial" que esconde 'Agárrate al sillón'

Como productora participada de Mediaset, Bulldog TV nutre de una serie de programas al grupo de Fuencarral. Actualmente, la empresa produce un prime time (Bailando con las estrellas), un concurso diario (Agárrate al sillón) y un espacio para Mediaset Infinity, El loco amor.

Un catálogo variado que confirma la versatilidad de una productora que fue responsable de Supervivientes durante siete años. Alfredo Ereño, CEO de la compañía, asegura a BLUPER en declaraciones exclusivas: "No hemos cambiado la estructura de la empresa, seguimos haciendo lo mismo".

Respecto al juego que conduce Eugeni Alemany, no puede ser más claro. Agárrate desembarcó este verano en Telecinco con el objetivo de mejorar la audiencia de su antecesor, Reacción en cadena. Y el propio Ereño reconoce: "Está teniendo un dato razonable, pero es verdad que esperamos más".

Alfredo Ereño y Angelo Rocca fundaron Bulldog TV en 2015, tras abandonar Magnolia TV. Aparte de los mencionados, firman espacios de Mediaset como Mujeres y hombres y viceversa, Volverte a ver, La casa fuerte, El concurso del año, A tu bola o Hay una cosa que te quiero decir. También formatos emblemáticos de MTV como Super Shore.

¿Qué retos implica a nivel de producción un programa como Bailando con las estrellas?

El reto está en la coordinación milimétrica para que todo salga en el momento que tiene que salir. Cuando se hace un programa así, empezamos haciendo una propuesta a Mediaset de cuáles serían los temas musicales que vamos a adaptar, qué bailes se van a hacer bailes, organizar y coordinar los ensayos…

Una vez que todo esto está en marcha, es importante que la escaleta del programa esté muy detallada para que no falle nada. Los chicos ensayan hasta el mismo viernes. El viernes, hacen ensayo general en plató, donde todo es distinto y tienes que ver cómo se mueven las cámaras, la realización… El resto de la semana ensayan en salas.

Precisamente, hace un par de semanas, Bárbara Rey se quejaba de no haber ensayado con el sofá que luego se utilizó en la actuación.

Ensayan normalmente lunes, martes, miércoles y jueves en una sala. Solo ensayan con la escenografía exacta la noche del viernes. Entonces, no sé si hubo que cambiar algo, pero tuvo que ser por eso...

¿Cómo se gestiona un casting tan variopinto, que incluye a gente tan famosa?

Sorprendentemente, todos colaboran mucho. Son grandes personalidades, muy populares. Hay una coordinación fluida con ellos. Los maestros son los que gestionan el día a día con ellos. Luego hay complejidades de organización, como los traslados...

"En esta temporada de 'Bailando' hemos incorporado a gente del universo Mediaset. Son gente habituada a esas situaciones [de polémica]"

Además, son unos concursantes que no tienen problema en meterse en polémica, sobre todo los del universo Mediaset. Ahí está el reencuentro que hubo entre Anabel Pantoja e Irene Rosales.

La temporada pasada se pretendía sorprender con personajes que no fueran tan habituales dentro del mundo Telecinco. En esta, hemos incorporado a gente que está dentro de esa órbita. Son gente habituada a esas situaciones, les sale natural, no hay nada forzado. Conocen los mecanismos y lo que la gente quiere ver en casa.

Por ejemplo, ha estado Pepe Navarro, que fue un clásico de Telecinco. Bárbara Rey, que ha estado mucho en Mediaset. Anabel Pantoja o Tania Medina. Nona Sobo en ficción, ya que fue la protagonista de Entrevías...

¿Cómo es el proceso de casting? ¿Se lo presentáis a Mediaset y ellos lo aprueban, llegáis a cierto consenso...?

Es un proceso elaborado, dura meses. Vamos barajando distintos nombres, vamos hablando con Mediaset… Intentamos que haya perfiles de todo tipo, a nivel profesional y por edades. También hay que ver la disponibilidad de ellos, porque es un programa que se emite una noche, pero que requiere mucha participación.

Jesús Vázquez, en la presentación de 'Bailando con las estrellas' en el FesTVal. GTRES

Más allá de Bailando con las estrellas, Bulldog TV produce Agárrate al sillón. ¿Qué valoración hacéis de sus audiencias?

Tiene potencial, teniendo en cuenta que el formato se estrenó en verano. Lleva en emisión desde mediados de septiembre en lo que es temporada de consumo habitual. Está teniendo un dato razonable, pero es verdad que esperamos más.

Para que el formato funcione, tiene que haber una rotación del campeón [hace unas semanas eliminaron a Rafa Castaño], una figura fundamental, que el público se enganche a esa persona. Le veo posibilidades, es un formato que lleva 17 temporadas en Francia. Compite en una franja muy compleja, con Pasapalabra. No sé cuántos años lleva en televisión.

De hecho, Ágarrate al sillón ha despedido relativamente pronto a su gancho, Rafa Castaño.

Puede ayudar para la permanencia del espectador en casa, pero también puede significar que el programa se identifique demasiado con un personaje. El formato en sí acaba convirtiéndose en el formato de esa persona en concreto.

Vas viendo cómo van acumulando una cantidad de dinero… Al final parece que es el único recurso del programa. El programa debería ser atractivo por la dinámica, por sus preguntas, por sus respuestas, por su tono…

"Agárrate al sillón' lleva en emisión desde mediados de septiembre, en lo que es temporada de consumo habitual. Está teniendo un dato razonable, pero esperamos más"

Dejasteis de producir Supervivientes hace dos años. ¿Cambia la dinámica de una empresa cuando ya no es su responsabilidad un transatlántico de la televisión?

Es un giro que estaba previsto. Llegamos a un acuerdo de producirlo durante equis tiempo. Lo natural es que lo produjese Banijay, que compró muchas productoras, cuando acabase nuestro período. No hemos cambiado la estructura de la empresa, seguimos haciendo lo mismo.

Solo hemos dedicado más tiempo a otros tipos de programas: Hay una cosa que te quiero decir, Casados a primera vista [está en fase de preparación], Agárrate al sillón, mucho digital para Mediaset Infinity, con El loco amor…No viene mal cambiar de género. Echamos de menos Supervivientes, a mí todavía me emociona, pero estamos en otras cosas.

Rafa Castaño fue el primer campeón de 'Agárrate al sillón'. Mediaset España

¿Algo que puedas contar de lo nuevo de Hay una cosa que te quiero decir?

Poco, porque es Mediaset cuando emite o no. Nosotros terminamos nuestra primera temporada y siempre tenemos un equipo de redactores que están buscando historias, pero son historias complejas de encontrar. Estamos trabajando en ello, pero no hay mucho más que pueda decir.

Desde luego, en Telecinco está funcionando el talk show. Solo hay que ver El diario de Jorge.

Sí, yo creo que son historias humanas que a la gente le gusta escuchar. Es por cómo se tratan las historias en El diario de Jorge o Hay una cosa que te quiero decir, son historias de gente común. Todo el mundo se puede identificar. Lo llamamos emotainment, porque es un entretenimiento con emoción.