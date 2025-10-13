Laura Madrueño, rota de dolor en 'Supervivientes: All Stars' por la muerte de una compañera: "Es difícil dar estas noticias"

Enorme mazazo el que ha recibido el equipo de Supervivientes: All Stars en las últimas horas. Este domingo, en Conexión Honduras, Laura Madrueño anunciaba entre lágrimas el fallecimiento de una de sus compañeras en los Cayos Cochinos.

La presentadora del reality show de Telecinco desde Honduras dio la triste noticia la primera vez que Sandra Barneda conectó con ella. La catalana, tras repasar los porcentajes ciegos de una expulsión que finalmente dejaría fuera a Noel Bayarri, saludaba a Madrueño.

"Y ahora conectamos con la persona que lo sabe todo allí, con la mano derecha de Poseidón. Con mi compañera Laura Madrueño. ¡Buenas noches, Laura!", exclamó Barneda, aunque la conductora al otro lado del charco no la saludaba con el mismo ímpetu.

"Muy buenas noches a todos. Ojalá pudiéramos decir buenas tardes desde Honduras también, como siempre. Pero hoy todo el equipo de Supervivientes arrancamos el programa con el corazón encogido porque hace muy poquitos días, este fin de semana, hemos perdido a una de nuestras compañeras, Sandra", reveló.

"Hoy, lo mínimo que podemos hacer es dedicarle el programa. A ella, a su eterna sonrisa y a su familia, que trabaja aquí con nosotros. Así que, Sandra, siempre serás parte del equipo de Supervivientes y siendo parte de este Cayo. Gracias por todo lo que nos has regalado. Te vamos a echar muchísimo de menos, un abrazo enorme de parte de todo el equipo", prosiguió.

Las bonitas palabras de Laura Madrueño tras la pérdida de una compañera del equipo 😢



¡Fuerte abrazo para la familia!



🏝️ #ConexionHondurasAllStars6

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/katrS8EuTN — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 12, 2025

Y, en ese momento, Laura Madrueño no pudo más y se derrumbó en directo. "Ay, Laura...", lamentaba Sandra Barneda desde plató, y le echaba un cable: "Ese caluroso aplauso desde Madrid para ti esta vez. Es difícil dar noticias como esta".

"Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a todos", agradeció Madrueño, que pudo recomponerse rápidamente y dar paso a los concursantes de Supervivientes: All Stars: "Hoy tenemos una noche especial. Arrancamos desde la Palapa".

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.