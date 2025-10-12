Carmen Borrego, sobre el deseo de Anabel Pantoja de ser anónima: "No sería en las redes quien es sin la televisión"

Anabel Pantoja ha dejado boquiabierto al mundo del corazón al señalar su deseo de volver al anonimato. Unas palabras que ha compartido en un pódcast y que han estado llenas de críticas, como la de Carmen Borrego en ¡Vaya fama!

Las críticas han surgido tras el paso de la creadora de contenidos en el pódcast Ac2ality, sobre se ha sincerado sobre el coste emocional de la fama. Anabel señalaba que, de elegir, optaría por ser una persona anónima en este momento.

La sobrina de Isabel Pantoja argumentaba que le gustaría regresar al anonimato por su maternidad. El nacimiento de Alma le habría hecho darse cuenta de que la presión mediática es mayor y que las críticas en sus redes sociales le afectan más.

“Darte a conocer tiene muchas ventajas, pero luego tenemos que pagar el precio de la fama”, expresaba la influencer, quien también era consciente de que no sabría “cómo ir para atrás” en la fama.

Unas palabras que han sido comentadas en ¡Vaya fama! “Pero vamos a ver, si conoces la vida de Anabel por su Instagram. Publica constantemente lo que come, lo que no come, lo que se pone, si llora, si duerme, si bebe o no”, comenzaba a enumerar la hermana de Terelu Campos.

Fran Ramírez, Cristina Lasvignes y Carmen Borrego en '¡Vaya fama!' Mediaset

“Ahora se quiere ir de España porque su tía se ha ido a Marte, pues igual se quiere ir con ella”, añadía.

“Si Anabel Pantoja no fuera conocida, ¿cómo tendría el trabajo del que vive ahora?”, cuestionaba Noelia Zazo. “No trabajaría. Si lo hace, es porque tiene esa fama”, agregaba.

Fran Ramírez señalaba que tampoco se muestra que Anabel esté por la labor de “buscar otro trabajo”. “¿No será que le gustaría no ser conocida en la televisión, pero sí sólo en las redes?”, ha querido saber Cristina Lasvignes.

Carmen Borrego en '¡Vaya fama!' Mediaset

“No se puede tener tantas contradicciones como las que tiene Anabel. Ella empezó en la tele defendiendo a su primo Kiko en un reality y luego decidió quedarse. Ha hecho lo que le ha apetecido. Ha hecho realities y más programas. ¿Ahora resulta que todo lo de la tele es malo? ¡Venga ya!”, argumentaba Borrego.

“Seguramente, no hubiera tenido la oportunidad de ser quien es en las redes si no hubiera pasado antes por la televisión. Podría ser un poco agradecida, porque le ha dado mucho”, añadía la madre de José María Almoguera.

Unas palabras en las que Zazo se mostró de acuerdo. Fran Ramírez recordaba que, en las redes, Anabel Pantoja “controla lo que cuenta”, cosa que es más complicado de hacer en televisión.