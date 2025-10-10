Buenafuente da una "idea revolucionaria" a Koldo García y José Luis Ábalos tras el informe de la UCO: "No robar"

Futuro Imperfecto se ciñe más que nunca a la actualidad. Andreu Buenafuente no ha dejado pasar uno de los temas que está revolucionando la esfera mediática: "Esta semana el Supremo ha citado a declarar a Koldo García y a José Luis Ábalos por los cobros de comisiones ilegales por obra pública".

"Más que una cita están a punto de darles un abono de temporada, porque así ya les sale más barato", comentaba con ironía. Sin embargo, ha analizado todas las novedades, como los mensajes que han salido a la luz entre ambos: "Aquí hay mucho nivel. Se ve que usaban un lenguaje en clave muy sofisticado".

"A los billetes de 100 les llaman lechugas porque son verdes, pero a los de 500, que son lilas, los llamaban chistorras. Tiene sentido, porque del 'Cerdán' se aprovecha todo, ¿no?", analizaba. Un comentario que ha desatado el aplauso entre los miembros del público. Aun así, el presentador ha asegurado que "me parecen estrategias muy complicadas para evitar que te pillen".

Buenafuente ha dado una nueva idea a los políticos: "Tengo una revolucionaria, no robar". El conductor del programa ha seguido explicando cuál es la situación actual sobre el asunto, ya que el Supremo ha anunciado que habrá una comisión de investigación. Koldo García se ha defendido afirmando que las "chistorras" eran reales.

Ha sido entonces cuando Andreu bromeaba con los espectadores: "Creo que Koldo pensaba que la 'P' del PSOE era de parrillada". "Conociendo los nuevos detalles de la trama, me ha recordado a una canción", anunciaba mientras proyectaba un vídeo montaje del asesor político y Ábalos bailando La barbacoa.

"¿Qué sabía Georgie Dann de la trama de las comisiones? La barbacoa, el chiringuito, todo cuadra...Igual lo que quería decir en esa canción era 'en negro, no puede'", añadía. El conductor de Futuro Imperfecto no ha terminado ahí: "Menos mal que el pasado fin de semana volvió un pensador de la civilización, un faro de Occidente. Volvió Mariano Rajoy".

El rostro de TVE afirmó que "Mariano no decepcionó. Está a la altura siempre que puede". "Lo ha vuelto a hacer, yo lo llamo La Ostra, porque cada vez que abre la boca, sale una perla", compartía con gracia.

De hecho, en la intervención del que fue presidente del Gobierno de España se encontraba presente el Rey Felipe VI, que no pudo evitar reírse ante sus palabras. "Se está partiendo de risa. Está como diciendo: cómo echaba de menos a este tío. Es normal, llevas horas aguantando discursos y, de repente, llega Rajoy y eso es puro entretenimiento", manifestaba Buenafuente.