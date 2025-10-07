Guille Milkyway, jurado de 'OT 2025', se derrumba al valorar a Téyou: "Me hace sentir como que todo vale la pena"

Noche intensa la de la gala 3 de Operación Triunfo 2025. Salma de Diego fue la segunda expulsada de la edición, al obtener un 42% de apoyo frente al 58% de Max. Y no solo la eliminación de la de Benidorm fue uno de los momentos más emotivos de la entrega: en las propias valoraciones hubo lágrimas.

Sucedió cuando Guille Milkyway debía comunicar si Téyou cruzaba o no la pasarela. La joven, junto a su compañero Guillo Rist, interpretó Vamos a olvidar. Precisamente un tema de La Casa Azul, la banda que lidera el juez de OT 2025, con Soleá Morente.

"Buenas noches, Téyou. Tenía apuntadas muchas cosas. Soy muy olvidadizo e intento subrayar lo importante. Después de vuestra actuación, he sentido muchas cosas, de verdad. Muy profundas. No me voy a extender en mi ñoñería del día a día, pero durante muchos años de mi carrera he tenido el síndrome del impostor", reconocía Milkyway.

"Eso de sentirme ajeno, pensar cómo he llegado a vivir de esto. Los años y el quedarme calvo ayudan a creérselo. Al final, algo habrá. En noches como la de hoy, viendo el respeto con el que tomasteis el tema desde primera hora, una canción que no conocíais y que sabíais que no era conocida... Me hace sentir como que todo vale la pena", aceptó el artista.

Y, justo en ese punto, el productor no podía evitar emocionarse ante la maestría con la que el dúo de concursantes había interpretado Vamos a olvidar. Rápidamente, sus compañeros de mesa, Leire Martínez, Cris Regatero y Abraham Mateo, se lanzaron a darle un cariñoso abrazo.

Téyou, concursante de 'Operación Triunfo 2025'. Prime Video

Acto seguido, tras recomponerse un poco, Guille pasaba a valorar la actuación en sí: "Ahora te diré lo verdaderamente importante para ti, para tu concurso, pero es algo que quería transmitirte por si luego fuera pasa el tiempo. En estas tres o cuatro galas que llevamos, nos has sorprendido con tu versatilidad".

"Mira qué voz, qué flow, qué cosa. Y en otro registro distinto vuelves a brillar. Claramente eso indica que estás aprovechando la Academia y que tienes un futuro profundo y ancho. ¡Cruza la pasarela!", le indicó el juez a una emocionada Téyou.

Más avanzada la gala, en la conexión de Chenoa con la escuela para salvar a uno de los nominados, Noemí Galera quiso hacerle un guiño a Guille Milkyway. "Primero. Guille, t'estimem molt. M'agrada molt veure't emocionat", comentaba la directora, añadiendo: "Segundo. Vamos a echar mucho de menos a Salma".

Carlos y Laura, los nominados de la semana en 'OT 2025'. Prime Video

Carlos y Laura, nominados

El programa acabó de la peor manera posible para los intérpretes de Noche en vela. Carlos de los Reyes y Laura Muñoz formaron tándem en esta gala 3, sin cautivar al jurado, que los dejó en la cuerda floja a ambos.

Tampoco agradaron a los jueces ni Tinho ni Max, que repetía en la palestra de los nominados. El primero fue salvado por el equipo de profesores y el segundo aseguró su permanencia una semana más gracias a los votos de los concursantes.Carlos y Laura (que no fue salvada por ningún compañero) se lo jugarán todo dentro de siete días.