'La Favorita 1992' se verá en 70 países: Mediaset vende a HBO Max la primera temporada de la serie de época

La Favorita 1922 podrá verse a través de HBO Max en Latinoamérica a partir de ahora, como parte del acuerdo entre la plataforma y Mediterráneo Mediaset España Group para cruzar al otro lado del charco con la primera temporada de la ficción.

La serie se estrenó en Telecinco y posteriormente ha consolidado un gran éxito en streaming, donde ha sido uno de los productos más consumidos en España durante varias semanas. Antes de su debut televisivo ya había sido prevendida en más de 20 territorios y, con la incorporación de HBO Max en Latinoamérica, La Favorita 1922 podrá verse en 70 mercados internacionales.

Protagonizada por Verónica Sánchez y Luis Fernández, y con la participación de Andrea Duro, Maribel Salas, Elena Maroto, Raquel Querol, Fernando Cayo, Joel Sánchez y Javier Lago, entre otros intérpretes, es una creación original de Ramón Campos, Gema R. Neira, Paula Fernández y Curro Serrano, con Josep Cister Rubio como productor ejecutivo.

Producida por Mediaset España en colaboración con Bambú Producciones, compañía reconocida por la excelencia de sus ficciones de época. Ambientada en 1922, la serie narra la historia de la marquesa Elena de Valmonte, una mujer culta y apasionada por la cocina atrapada en un matrimonio infeliz.

Tras un dramático suceso junto a su doncella Cecilia, ambas se ven obligadas a huir a Madrid, donde alquilan un viejo local a un apuesto joven y abren un restaurante que se convertirá en uno de los más reconocidos de la ciudad.

Junto a un equipo de mujeres dispuestas a luchar por sus sueños, Elena emprende un viaje marcado por la amistad, el amor, la intriga y la resiliencia, descubriendo que mantener a flote un proyecto de tal envergadura resulta casi tan difícil como esquivar el pasado que le acecha.

Mediaset copia la estrategia que utilizó Atresmedia con Sueños de libertad, que se estrenó el pasado 22 de septiembre en HBO Max en toda Latinoamérica y Brasil. La serie más vista en la televisión española inició su nueva aventura por la plataforma, ampliando su mercado a nivel global.

Una decisión que ha tomado el grupo de Fuencarral poco después para lograr alcanzar el éxito no solo en antena, sino también a través del streaming en otros países.